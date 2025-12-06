В Свердловской области ищут свидетелей ДТП с погибшим велосипедистом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Каменском районе Свердловской области Госавтоинспекция сообщила о смертельном дорожно-транспортном происшествии и просит откликнуться очевидцев. По данным ведомства, утром 7 декабря на 109-м километре автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган» вблизи деревни Монастырка неизвестный водитель сбил велосипедиста.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, водитель скрылся после столкновения. Велосипедист погиб от полученных травм на месте. Сейчас сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают автомобиль, который мог быть причастен к аварии.Госавтоинспекция призывает водителей, которые проезжали по этому участку дороги примерно с 05.00 до 06.00, предоставить записи с видеорегистраторов и любую информацию, касающуюся машины или водителя. Сообщить сведения можно по телефонам дежурной группы отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Каменск-Уральский» +7 (3439) 350-450, +7 (999) 368-04-16 или по номеру 102.На время следственных действий движение на указанном участке трассы временно перекрыто, организован объезд, уточнили в ведомстве.