В Екатеринбурге продают коллекционные мухи и услугу «отпуск на заказ»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге на Авито появились объявления, включающие редкие и нестандартные предложения. Среди них — коллекция «Муха Свердловская» за 1 000 000 ₽. В набор входят три не живых мухи, одна из которых, по словам владельца, участвовала в первой части «Men in Black» и могла общаться с Уиллом Смитом. Две другие мухи представлены как «пара в отношениях». Продаются все три вместе из-за «отказа от коллекционирования».Не менее странным выглядит сервис «собутыльник на час». Исполнитель приезжает к заказчику, поддерживает разговор, создает компанию и следит, чтобы вечер не превратился в скучное одиночество. Услуга подходит для квартирных посиделок, баров и праздников.На платформе также продают губозакаточную машинку за 1 300 ₽. Описание обещает «скатывать ожидания» тех, кто мечтает о вилле на Мальдивах или миллионном выигрыше. Устройство оснащено ручкой и двумя валиками, а производитель предупреждает, что оно не подходит скромным людям и тем, кто быстро теряет чувство юмора.Завершает подборку предложение «профессиональный отпускник» за 500 000 ₽. Человек по имени Игорь готов отправиться в путешествие вместо заказчика, делать фото и видео, вести подробный отчет о каждом дне, чтобы клиент смог «почувствовать себя частью поездки», оставаясь дома. Все расходы берет на себя заказчик.