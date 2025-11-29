Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области на пожарах спасены пять человек, двое погибли
Фото: МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области МЧС сообщило о 12 пожарах, которые произошли за прошедшие сутки, большинство из них в жилом секторе. Как сообщает ведомство, на пожарах были спасены пять человек, двое погибли.
Как уточняет МЧС России по Свердловской области, один из пожаров произошёл в селе Сипавское по улице Советская, где горел частный дом на площади 20 квадратных метров. При ликвидации возгорания был обнаружен хозяин без признаков жизни. Пожар тушили 30 минут, в работах участвовали 12 специалистов и четыре единицы техники. По предварительным данным причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Ещё один пожар произошёл в Нижнем Тагиле по улице Ленинградский проспект, где загорелась квартира на четвёртом этаже девятиэтажного дома. В ходе тушения подразделения обнаружили мужчину без признаков жизни. По задымлённым лестничным пролётам пожарные вывели пять человек. Возгорание было ликвидировано за 22 минуты силами 12 специалистов и пяти единиц техники. В МЧС сообщили, что причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении.
