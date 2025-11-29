Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области на пожарах спасены пять человек, двое погибли

13.33 Воскресенье, 7 декабря 2025
Фото: МЧС России по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области МЧС сообщило о 12 пожарах, которые произошли за прошедшие сутки, большинство из них в жилом секторе. Как сообщает ведомство, на пожарах были спасены пять человек, двое погибли.

Как уточняет МЧС России по Свердловской области, один из пожаров произошёл в селе Сипавское по улице Советская, где горел частный дом на площади 20 квадратных метров. При ликвидации возгорания был обнаружен хозяин без признаков жизни. Пожар тушили 30 минут, в работах участвовали 12 специалистов и четыре единицы техники. По предварительным данным причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Ещё один пожар произошёл в Нижнем Тагиле по улице Ленинградский проспект, где загорелась квартира на четвёртом этаже девятиэтажного дома. В ходе тушения подразделения обнаружили мужчину без признаков жизни. По задымлённым лестничным пролётам пожарные вывели пять человек. Возгорание было ликвидировано за 22 минуты силами 12 специалистов и пяти единиц техники. В МЧС сообщили, что причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области за сутки ликвидировали 17 пожаров, один человек погиб
29 ноября 2025
В Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров, спасены 29 человек
03 декабря 2025
Человек погиб при пожаре под Екатеринбургом
30 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:56 Екатеринбургский боец Пётр Ян вернул титул чемпиона UFC в легчайшем весе
13:55 Холодная неделя в Свердловской области: синоптики предупреждают о снеге, изморози и морозах до -31°
13:47 Свердловская железная дорога назначила дополнительные поезда на новогодние праздники
13:33 В Свердловской области на пожарах спасены пять человек, двое погибли
12:10 Резкие перепады температур и снег осложнили ситуацию на дорогах Свердловской области
11:03 В Свердловской области ищут свидетелей ДТП с погибшим велосипедистом
18:25 В Каменске-Уральском 17-летнего подростка арестовали после нападения на полицейского
18:00 В Екатеринбурге продают коллекционные мухи и услугу «отпуск на заказ»
17:36 Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении 17-летней девушки в Екатеринбурге
16:57 Проект «НейроПаслер» с губернатором Свердловской области получил награду политконсультантов
15:43 В Свердловской области в ноябре нашли живыми 76 пропавших, четверо погибли
14:45 «Нашему городу не хватает женской руки»: «Справедливая Россия» выдвинула кандидата в мэры Екатеринбурга
13:26 В Свердловской области прогнозируют сложные условия на дорогах из-за снегопада
12:46 На благотворительном аукционе Екатерининской ассамблеи в Екатеринбурге собрали 175,8 млн рублей
11:04 Под Асбестом столкнулись «Газель» и самосвал, водитель погиб
21:15 Дело о масштабной вырубке леса рассмотрели в Верхотурском суде
21:07 В Екатеринбурге объявлены победители «Кинопробы-2025»
20:40 В Екатеринбурге в ДТП с участием двух иномарок погибла пешеходка
20:30 Ревдинский фермер пытается вернуть разгулявшихся свиней
20:12 Парк Маяковского входит в зимний сезон без традиционных горок
19:52 В Екатеринбурге «разрешили» украшать подъезды к Новому году, но с ограничениями
17:36 Морозы до -15°C и -25°C ожидаются в выходные в Свердловской области
17:18 В Каменске-Уральском за обман 22 пенсионеров будут судить банду «ремонтников»
16:56 На Серовском тракте под Нижней Турой столкнулись три легковых автомобиля и грузовик
16:35 Прокуратура обжаловала приговор «сдавшему» своего племянника-редактора Ura.ru экс-полицейскому
16:08 В Первоуральске руководительницу УК признали виновной в хищении более 18 млн рублей у организации
Все новости Свердловской области
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
Все новости России и мира
14:56 Екатеринбургский боец Пётр Ян вернул титул чемпиона UFC в легчайшем весе
13:55 Холодная неделя в Свердловской области: синоптики предупреждают о снеге, изморози и морозах до -31°
13:47 Свердловская железная дорога назначила дополнительные поезда на новогодние праздники
13:33 В Свердловской области на пожарах спасены пять человек, двое погибли
12:10 Резкие перепады температур и снег осложнили ситуацию на дорогах Свердловской области
11:03 В Свердловской области ищут свидетелей ДТП с погибшим велосипедистом
18:25 В Каменске-Уральском 17-летнего подростка арестовали после нападения на полицейского
18:00 В Екатеринбурге продают коллекционные мухи и услугу «отпуск на заказ»
17:36 Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении 17-летней девушки в Екатеринбурге
16:57 Проект «НейроПаслер» с губернатором Свердловской области получил награду политконсультантов
15:43 В Свердловской области в ноябре нашли живыми 76 пропавших, четверо погибли
14:45 «Нашему городу не хватает женской руки»: «Справедливая Россия» выдвинула кандидата в мэры Екатеринбурга
13:26 В Свердловской области прогнозируют сложные условия на дорогах из-за снегопада
12:46 На благотворительном аукционе Екатерининской ассамблеи в Екатеринбурге собрали 175,8 млн рублей
11:04 Под Асбестом столкнулись «Газель» и самосвал, водитель погиб
21:15 Дело о масштабной вырубке леса рассмотрели в Верхотурском суде
21:07 В Екатеринбурге объявлены победители «Кинопробы-2025»
20:40 В Екатеринбурге в ДТП с участием двух иномарок погибла пешеходка
20:30 Ревдинский фермер пытается вернуть разгулявшихся свиней
20:12 Парк Маяковского входит в зимний сезон без традиционных горок
19:52 В Екатеринбурге «разрешили» украшать подъезды к Новому году, но с ограничениями
17:36 Морозы до -15°C и -25°C ожидаются в выходные в Свердловской области
17:18 В Каменске-Уральском за обман 22 пенсионеров будут судить банду «ремонтников»
16:56 На Серовском тракте под Нижней Турой столкнулись три легковых автомобиля и грузовик
16:35 Прокуратура обжаловала приговор «сдавшему» своего племянника-редактора Ura.ru экс-полицейскому
16:08 В Первоуральске руководительницу УК признали виновной в хищении более 18 млн рублей у организации
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK