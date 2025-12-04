Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском 17-летнего подростка арестовали после нападения на полицейского
Фото: МО МВД России «Каменск-Уральский»
Вечером 16 ноября в Красногорском районе Каменска-Уральского сотрудники полиции в рамках профилактического мероприятия «Комендантский патруль» выявили подростка с признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя, после чего был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.21 КоАП РФ. Об этом сообщает МО МВД России «Каменск-Уральский».
Подростка доставили по месту проживания и передали под опеку бабушки. Во время беседы молодой человек взял на кухне нож и стал угрожать причинить себе вред. Один из сотрудников полиции попытался остановить подростка, после чего тот применил насилие, пытаясь задушить участкового. Сотрудник МВД применил физическую силу и выбил нож из рук подростка.
Материалы по данному происшествию направлены в следственные органы, а Красногорский районный суд избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде ареста. Кроме того, против подростка составлен административный протокол по статье 6.9.1 КоАП РФ за уклонение от прохождения лечения, а его опекун привлечена к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
По данным МО МВД России «Каменск-Уральский», с 2022 года подросток состоит на учёте в ПДН и уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти.
