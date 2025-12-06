Резкие перепады температур и снег осложнили ситуацию на дорогах Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области Госавтоинспекция информирует водителей об осложнении дорожной обстановки из-за снегопада и значительного перепада температур. Как пишет ведомство, снежные осадки ухудшают видимость и делают дорожное покрытие скользким.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, в регионе наблюдается резкий температурный контраст. В западных и южных районах температура находится около −2°… −4°, а в северной и восточной части опускается до −16°. Аналогичное похолодание ожидается к вечеру и в Екатеринбурге.Водителям рекомендуют включать ближний свет или противотуманные фары, выбирать пониженную скорость и увеличивать дистанцию. В Госавтоинспекции уточняют, что на заснеженной дороге тормозной путь растёт, а любые резкие манёвры усложняют управление автомобилем.Автомобилистам также советуют заранее подготовить транспорт к морозам. Ведомство напоминает о необходимости проверить аккумулятор и установить зимнюю жидкость в бачок омывателя, а также обратить внимание на состояние шин, поскольку сцепление с покрытием снижается при низких температурах.