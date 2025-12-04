Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении 17-летней девушки в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В центральный аппарат Следственного комитета России направят доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после избиения несовершеннолетней в Екатеринбурге. Как сообщили в СК, на видеозаписи, распространённой в СМИ, двое подростков наносят девушке многочисленные удары и фиксируют происходящее на телефон. Пострадавшую госпитализировали и оказали медицинскую помощь, говорится в сообщении ведомства.Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ, как покушение на убийство, совершённое группой лиц. Председатель СК России поручил и. о. руководителя регионального управления доложить об обстоятельствах расследования.По информации «КП-Екатеринбург», на пострадавшую 17-летнюю девушку напали на пустыре в Екатеринбурге в начале ноября. По данным издания, подростки обвинили её в краже веществ и наносили телесные повреждения, в том числе порезы. Источник уточняет, что у девушки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы головы, гематомы, а также перелом кисти. На спине нападавшие вырезали девушке две буквы.