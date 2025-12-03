Возрастное ограничение 18+

Прилетел на Урал — получил повестку: в аэропорту Екатеринбурга проверяют новых граждан

14.48 Среда, 3 декабря 2025
Фото: Вести Урал
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге начал работать пункт миграционного контроля для граждан. Как сообщается в репортаже Вести Урал, новых граждан встречают сразу после приземления, чтобы напомнить об обязанностях по воинскому учёту.

Едва пассажир успевает выйти из терминала, его встречают сотрудники военкомата и военные следователи. После проверки документов они вручают повестки тем, кто не встал на учёт.

По данным Вести Урал, подобные пункты миграционного контроля открыли и в других крупных воздушных гаванях страны, всего заработали 12 таких пунктов. «Пункты миграционного контроля органов внутренних дел при координирующей роли Миграционной службы МВД России также будут открыты на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Малый и средний бизнес Свердловской области вдвое чаще подключает видеонаблюдение, чем крупные компании
03 декабря 2025
С начала года в Свердловской области выдворили более 1400 иностранцев
28 ноября 2025
Открыли движение по обновлённому мосту через Исеть
25 ноября 2025
Мясной полуфабрикат с листерией оказался на прилавках Екатеринбурга
25 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:48 Прилетел на Урал — получил повестку: в аэропорту Екатеринбурга проверяют новых граждан
14:25 Треть жителей УрФО планирует покупку загородного жилья в ближайший год
14:10 Малый и средний бизнес Свердловской области вдвое чаще подключает видеонаблюдение, чем крупные компании
13:42 Жители Екатеринбурга могут помочь спасти дом Топоркова от сноса
12:54 В Свердловской области на этой неделе возможны сбои вещания радио и ТВ
11:59 Молодое поколение выбирает достоверные источники при принятии решений
11:35 Екатеринбург занял 11 место в рейтинге городов по качеству жизни
11:06 В Екатеринбурге задержали бывшего осужденного через пять минут после освобождения
10:38 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области увеличилась за неделю на 21,7%
09:48 В Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров, спасены 29 человек
21:13 На Полевском тракте произошло смертельное ДТП
20:51 Свердловская железная дорога признана народным «Достоянием Среднего Урала»
20:42 Семья погибшего между Исетью и Шувакишем мужчины получит компенсацию
19:45 «Просто ПроДобро» рассказывают в Креативном кластере «Л52» в центре Екатеринбурга
19:39 Дело о побеге из СИЗО и краже на даче поступило в один из судов Екатеринбурга
19:00 Возле свердловских школ начали дежурить наряды ДПС
17:34 В гибели троих детей при пожаре в Белоярском районе обвинили отца
16:42 Из-за аномально тёплой погоды в Екатеринбурге отложили открытие катка на главной площади
16:19 Средняя цена на подержанные электромобили в Свердловской области снизилась почти на 30%
15:42 В Екатеринбурге спасли пациента с разрывом злокачественной опухоли в кишечнике
15:15 Центр Екатеринбурга перекроют ради зимнего полумарафона 14 декабря
13:44 Школьник из Верхней Пышмы помог найти потерявшуюся бабушку
13:23 Двух велокрадов будут судить в Екатеринбурге
13:03 К 13,5 годам приговорили жителя Каменска-Уральского за убийство сожительницы и кражу телефона
12:36 Человек погиб в смертельном ДТП под Невьянском
12:27 Водителей предупреждают о дорожных работах на Тюменском тракте в районе села Малобрусянское
Все новости Свердловской области
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
Все новости России и мира
14:48 Прилетел на Урал — получил повестку: в аэропорту Екатеринбурга проверяют новых граждан
14:25 Треть жителей УрФО планирует покупку загородного жилья в ближайший год
14:10 Малый и средний бизнес Свердловской области вдвое чаще подключает видеонаблюдение, чем крупные компании
13:42 Жители Екатеринбурга могут помочь спасти дом Топоркова от сноса
12:54 В Свердловской области на этой неделе возможны сбои вещания радио и ТВ
11:59 Молодое поколение выбирает достоверные источники при принятии решений
11:35 Екатеринбург занял 11 место в рейтинге городов по качеству жизни
11:06 В Екатеринбурге задержали бывшего осужденного через пять минут после освобождения
10:38 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области увеличилась за неделю на 21,7%
09:48 В Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров, спасены 29 человек
21:13 На Полевском тракте произошло смертельное ДТП
20:51 Свердловская железная дорога признана народным «Достоянием Среднего Урала»
20:42 Семья погибшего между Исетью и Шувакишем мужчины получит компенсацию
19:45 «Просто ПроДобро» рассказывают в Креативном кластере «Л52» в центре Екатеринбурга
19:39 Дело о побеге из СИЗО и краже на даче поступило в один из судов Екатеринбурга
19:00 Возле свердловских школ начали дежурить наряды ДПС
17:34 В гибели троих детей при пожаре в Белоярском районе обвинили отца
16:42 Из-за аномально тёплой погоды в Екатеринбурге отложили открытие катка на главной площади
16:19 Средняя цена на подержанные электромобили в Свердловской области снизилась почти на 30%
15:42 В Екатеринбурге спасли пациента с разрывом злокачественной опухоли в кишечнике
15:15 Центр Екатеринбурга перекроют ради зимнего полумарафона 14 декабря
13:44 Школьник из Верхней Пышмы помог найти потерявшуюся бабушку
13:23 Двух велокрадов будут судить в Екатеринбурге
13:03 К 13,5 годам приговорили жителя Каменска-Уральского за убийство сожительницы и кражу телефона
12:36 Человек погиб в смертельном ДТП под Невьянском
12:27 Водителей предупреждают о дорожных работах на Тюменском тракте в районе села Малобрусянское
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK