Прилетел на Урал — получил повестку: в аэропорту Екатеринбурга проверяют новых граждан
Фото: Вести Урал
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге начал работать пункт миграционного контроля для граждан. Как сообщается в репортаже Вести Урал, новых граждан встречают сразу после приземления, чтобы напомнить об обязанностях по воинскому учёту.
Едва пассажир успевает выйти из терминала, его встречают сотрудники военкомата и военные следователи. После проверки документов они вручают повестки тем, кто не встал на учёт.
По данным Вести Урал, подобные пункты миграционного контроля открыли и в других крупных воздушных гаванях страны, всего заработали 12 таких пунктов. «Пункты миграционного контроля органов внутренних дел при координирующей роли Миграционной службы МВД России также будут открыты на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
