Проект «НейроПаслер» с губернатором Свердловской области получил награду политконсультантов

В проекте были применены нейросети для создания четырёх тематических роликов про инвестиции, туризм, здравоохранение, дороги, в которых использовалась пародия на политические клише. Стратегия была направлена на создание нового языка политической коммуникации через развлекательный контент, органичный вход в информационное поле без навязчивой рекламы, демонстрацию открытости и самоиронии,

Серия видеороликов с участием Дениса Паслера, созданных с использованием нейросетей, получила награду Российской ассоциации политконсультантов. Как сообщили в РАПК, проект «НейроПаслер» удостоен диплома третьей степени в номинации «Лучший контент агитационных материалов в Интернете».Конкурсная комиссия не смогла определить победителя в этой номинации. Вторую степень получил проект из Ростова-на-Дону.