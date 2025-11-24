Свердловская железная дорога признана народным «Достоянием Среднего Урала»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Завершилось масштабное народное голосование за присвоение почётного статуса «Достояние Среднего Урала». Его абсолютным лидером и победителем стала Свердловская железная дорога. За неё свои голоса отдали почти шесть тысяч человек — 5962 участника голосования.Общее количество уральцев, принявших участие в определении символов региона, превысило 50 тысяч. Второе место занял Уральский федеральный университет, набравший 5384 голоса, а третье — живописная Синяя гора, которую поддержали 4650 человек.Четвёртое место в народном рейтинге досталось спортивному комплексу «Динамо» с 4615 голосами. И хоть в этом году народное голосование посвящено было 80-летию Великой Победы, памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову лишь замкнул пятёрку лидеров, получив 4315 голосов.Конкурс за присвоение почётного статуса «Достояние Среднего Урала» был организован Общественной палатой Свердловской области. Голосование проходило с 1 августа по 1 декабря на платформе обратной связи портала Госуслуг. По правилам конкурса, в нём участвовали объекты, организации и достижения, которые прославляют Урал.Торжественная церемония награждения победителей состоится 17 января. Эта дата традиционно связана с днём рождения Свердловской области.