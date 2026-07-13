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В Екатеринбурге волонтёры спасли шпица, упавшего в шахту 11-этажного дома
...И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Если вы тоже тревожитесь из-за тревожных топливно-энергетических новостей, скорее растревоживайтесь и ловите свежую подборку добрых историй. Здесь вы найдете и топливо для хорошего настроения, и заряд энергии для бодрой недели. Ну, я надеюсь. Поехали.
Начну с истории о загадочном исчезновении домашнего шпица в Екотеринбурге. Никто в квартире не мог предположить, куда исчезла собака. С вечера была дома, утром — пропала. Два больших рыжих кота делали вид, что тоже не в курсе (но я уверена, что эти хитрые морды всё знали). Хозяева обыскали дом, перевернули мебель, шкафы — нет собаки. Дверь в квартиру никто не открывал. На поиски пропавшего шпица отправились волонтёры “ЗооСпаса”, которые оценили обстановку и обнаружили за трубами в уборной небольшое отверстие. А я уточню, что дело было на 11-м этаже! На месте развернули настоящую поисковую операцию, к которой постепенно подключился весь дом. В узкую щель опустили 30-метровый провод эндоскопа с камерой. Не с первой попытки, но всё же удалось разглядеть на дне темный комочек. Но как его поднять? “Тут нужно выразить изумление и благодарность жителям дома. Более доброжелательного и дружного населения трудно и представить. Во всех квартирах, куда мы обращались, нам шли навстречу. Один сосед одолжил перфоратор, другой — ещё некоторые инструменты. Все жители дома, уже знающие о беде со шпицем из домового чата, проявляли сочувствие”, — пишет волонтер “ЗооСпаса”. Разобраться в запутанных внутренностях дома было непросто — шахта, по словам спасателей, оказалась с непонятными ущельями. В итоге хозяева аж четырех квартир разрешили сделать в стенах отверстия. А ещё пришлось спускать с 11 этажа верёвку с грузом и стучать по дну шахты, тем временем жильцы нижних квартир прослушивали стены. Уже поздним вечером удалось отыскать нужный колодец, откуда донеслось радостное потявкивание! “У хозяйки сдают нервы, она снова бурно рыдает. Камера, спущенная вниз, почти сразу показывает шпица — лучащуюся счастьем мордашку с улыбкой до ушей. Сразу понятно — с ним всё в порядке <...> Пушистый колобок на ножках появляется из пробитой дыры в стене”, — рассказал зооспасатель, добавив, что так они достали свою первую собаку из вентиляционной шахты. А я надеюсь, что дыру в квартире, из-за которой шпиц нашёл приключений на свой хвост, хозяева перекроют, и больше такого не повторится. Если, конечно, всё это не рыжих кошачьих лап дело…
Кс-кстати, коты, как правило, очень требовательны к своей жилплощади и к жильцам, которые обитают рядом с ними. Может, поэтому, по поверью, кошачьих экспертов первых запускают в дом перед новосельем. На днях коллеги рассказали, что в Перми даже появилась специальная услуга — кота сдают новоселам в аренду. “Кот первым переступит порог дома, потрется об углы и принесет в новый дом удачу и благосостояние”, — цитируют журналисты владельца объявления. Цена услуги и сроки аренды не указаны. И я бы уточнила в кошачьем профсоюзе, всё ли там честно и соблюден ли трудовой кодекс-кс. Всё-таки это тяжёлый труд, а кот один и у него — лапки.
Срочные новости из уральского центра реабилитации животных “Особый питомец”: с участка под Полевским сбежал лебедь-кликун по имени Дарик. То есть не сбежал, а улетел, конечно. И это стало неожиданностью для всех, так как были опасения, что Дарик вовсе не сможет летать. Но не тут-то было! Как рассказали волонтеры, свободолюбивый птиц поступил в центр прошлой осенью, тогда он был еще сереньким птенцом, у него была серьезная травма шейных позвонков. Сначала специалисты думали, что лебедь вряд ли сможет когда-нибудь вернуться на волю. “Но терапия и огромное желание жить свободной жизнью сделали свое дело — Дарик полностью восстановился <...> И вот в один прекрасный момент наш побегушник своим прекрасным взлетом развеял все сомнения — Дарик может летать”, — пишут на странице центра. Судя по камерам видеонаблюдения, это был действительно прекрасный взлёт и завораживающий красивый полёт над участком, постройками, жилыми домами… “Конечно, плохо, что он теперь шастает по поселковым водоемам. Но очень надеемся на благоразумие людей”, — добавили волонтёры. Давайте пожелаем Дарику не терять веры в человека и радоваться счастливой жизни на воле.
Новости звериной демографии. В Москве собака удочерила котёнка. Ретривер по имени Лея — определённо мать года. Историю рассказали столичные ветврачи, к которым хозяева пришли на консультацию. “Малышку (котёнка — прим. ред.) нашли на дачном участке, покормили и поместили в коробку, но через некоторое время собака Лея обнаружила котёнка, принесла в дом и... стала кормить! Котёнок разбудил её инстинкты и появилось молоко”, — пишут в телеграм-канале объединения ветклиник. Хозяева, разумеется, удивились, и поехали со всем этим семейством на консультацию, чтобы узнать, не навредит ли котёнку (которого, кс-кстати, назвали Юна) молоко собаки. “Для котёнка собачье молоко не идеально по составу и закрытию потребностей, но вполне допустимо. У Юны возраст уже полтора месяца, самый важный этап с получением молозива она, скорее всего, прошла ещё с матерью-кошкой, и поэтому выжила. Сейчас она получает дополнительно заменитель кошачьего молока и вполне уже зубастая, а значит, пора начинать вводить прикорм”, — цитирует ветеринара канал. После осмотра и консультаций счастливое семейство уехало домой.
И ещё одна семейная новость. На днях в Подмосковье спасатели помогли целому семейству диких кабанов (да, это уже не в первый раз). Десять поросят и два взрослых кабана угодили в заброшенный глубокий бассейн на территории бывшего детского лагеря. Семья оказалась в бетонной ловушке. К счастью, их нашли грибники и вызвали спасателей. “Малыши жалобно похрюкивали и бегали по периметру в поисках выхода. Чтобы помочь бедолагам, специалисты изготовили из подручных материалов деревянный накат, аккуратно установили его на дно бассейна и даже угостили животных, чтобы завоевать доверие. Кабаны вели себя спокойно, словно понимали, что им пришли на помощь. Финал у этой истории счастливый. За считанные минуты, соблюдая предельную осторожность, всех животных вывели по настилу на свободу. Стадо благополучно покинуло место заточения и скрылось в лесу”, — рассказали в канале “Мособлпожспаса”.
И напоследок — коротко о зарубежной повестке. В китайской провинции Цзилинь с помощью дрона спасли кота, который два дня провел на дереве среди воды. Как пишет China News, из-за сильных ливней река вышла из берегов и затопила окрестности. Кот оказался в ловушке. К его спасению подключились волонтёры, полиция и операторы дронов. Одному из них с третьей попытки удалось заманить кота в корзину с кормом, которая была прикреплена к беспилотнику. В итоге беднягу благополучно эвакуировали на берег. Коллеги пишут, что спасёныша возьмёт в свою семью один из спасателей. Таким образом, кот, который в любую секунду рисковал стать водоплавающим, в итоге стал перелетным. Уверена, он получил незабываемые впечатления.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Начну с истории о загадочном исчезновении домашнего шпица в Екотеринбурге. Никто в квартире не мог предположить, куда исчезла собака. С вечера была дома, утром — пропала. Два больших рыжих кота делали вид, что тоже не в курсе (но я уверена, что эти хитрые морды всё знали). Хозяева обыскали дом, перевернули мебель, шкафы — нет собаки. Дверь в квартиру никто не открывал. На поиски пропавшего шпица отправились волонтёры “ЗооСпаса”, которые оценили обстановку и обнаружили за трубами в уборной небольшое отверстие. А я уточню, что дело было на 11-м этаже! На месте развернули настоящую поисковую операцию, к которой постепенно подключился весь дом. В узкую щель опустили 30-метровый провод эндоскопа с камерой. Не с первой попытки, но всё же удалось разглядеть на дне темный комочек. Но как его поднять? “Тут нужно выразить изумление и благодарность жителям дома. Более доброжелательного и дружного населения трудно и представить. Во всех квартирах, куда мы обращались, нам шли навстречу. Один сосед одолжил перфоратор, другой — ещё некоторые инструменты. Все жители дома, уже знающие о беде со шпицем из домового чата, проявляли сочувствие”, — пишет волонтер “ЗооСпаса”. Разобраться в запутанных внутренностях дома было непросто — шахта, по словам спасателей, оказалась с непонятными ущельями. В итоге хозяева аж четырех квартир разрешили сделать в стенах отверстия. А ещё пришлось спускать с 11 этажа верёвку с грузом и стучать по дну шахты, тем временем жильцы нижних квартир прослушивали стены. Уже поздним вечером удалось отыскать нужный колодец, откуда донеслось радостное потявкивание! “У хозяйки сдают нервы, она снова бурно рыдает. Камера, спущенная вниз, почти сразу показывает шпица — лучащуюся счастьем мордашку с улыбкой до ушей. Сразу понятно — с ним всё в порядке <...> Пушистый колобок на ножках появляется из пробитой дыры в стене”, — рассказал зооспасатель, добавив, что так они достали свою первую собаку из вентиляционной шахты. А я надеюсь, что дыру в квартире, из-за которой шпиц нашёл приключений на свой хвост, хозяева перекроют, и больше такого не повторится. Если, конечно, всё это не рыжих кошачьих лап дело…
Кс-кстати, коты, как правило, очень требовательны к своей жилплощади и к жильцам, которые обитают рядом с ними. Может, поэтому, по поверью, кошачьих экспертов первых запускают в дом перед новосельем. На днях коллеги рассказали, что в Перми даже появилась специальная услуга — кота сдают новоселам в аренду. “Кот первым переступит порог дома, потрется об углы и принесет в новый дом удачу и благосостояние”, — цитируют журналисты владельца объявления. Цена услуги и сроки аренды не указаны. И я бы уточнила в кошачьем профсоюзе, всё ли там честно и соблюден ли трудовой кодекс-кс. Всё-таки это тяжёлый труд, а кот один и у него — лапки.
Срочные новости из уральского центра реабилитации животных “Особый питомец”: с участка под Полевским сбежал лебедь-кликун по имени Дарик. То есть не сбежал, а улетел, конечно. И это стало неожиданностью для всех, так как были опасения, что Дарик вовсе не сможет летать. Но не тут-то было! Как рассказали волонтеры, свободолюбивый птиц поступил в центр прошлой осенью, тогда он был еще сереньким птенцом, у него была серьезная травма шейных позвонков. Сначала специалисты думали, что лебедь вряд ли сможет когда-нибудь вернуться на волю. “Но терапия и огромное желание жить свободной жизнью сделали свое дело — Дарик полностью восстановился <...> И вот в один прекрасный момент наш побегушник своим прекрасным взлетом развеял все сомнения — Дарик может летать”, — пишут на странице центра. Судя по камерам видеонаблюдения, это был действительно прекрасный взлёт и завораживающий красивый полёт над участком, постройками, жилыми домами… “Конечно, плохо, что он теперь шастает по поселковым водоемам. Но очень надеемся на благоразумие людей”, — добавили волонтёры. Давайте пожелаем Дарику не терять веры в человека и радоваться счастливой жизни на воле.
Новости звериной демографии. В Москве собака удочерила котёнка. Ретривер по имени Лея — определённо мать года. Историю рассказали столичные ветврачи, к которым хозяева пришли на консультацию. “Малышку (котёнка — прим. ред.) нашли на дачном участке, покормили и поместили в коробку, но через некоторое время собака Лея обнаружила котёнка, принесла в дом и... стала кормить! Котёнок разбудил её инстинкты и появилось молоко”, — пишут в телеграм-канале объединения ветклиник. Хозяева, разумеется, удивились, и поехали со всем этим семейством на консультацию, чтобы узнать, не навредит ли котёнку (которого, кс-кстати, назвали Юна) молоко собаки. “Для котёнка собачье молоко не идеально по составу и закрытию потребностей, но вполне допустимо. У Юны возраст уже полтора месяца, самый важный этап с получением молозива она, скорее всего, прошла ещё с матерью-кошкой, и поэтому выжила. Сейчас она получает дополнительно заменитель кошачьего молока и вполне уже зубастая, а значит, пора начинать вводить прикорм”, — цитирует ветеринара канал. После осмотра и консультаций счастливое семейство уехало домой.
И ещё одна семейная новость. На днях в Подмосковье спасатели помогли целому семейству диких кабанов (да, это уже не в первый раз). Десять поросят и два взрослых кабана угодили в заброшенный глубокий бассейн на территории бывшего детского лагеря. Семья оказалась в бетонной ловушке. К счастью, их нашли грибники и вызвали спасателей. “Малыши жалобно похрюкивали и бегали по периметру в поисках выхода. Чтобы помочь бедолагам, специалисты изготовили из подручных материалов деревянный накат, аккуратно установили его на дно бассейна и даже угостили животных, чтобы завоевать доверие. Кабаны вели себя спокойно, словно понимали, что им пришли на помощь. Финал у этой истории счастливый. За считанные минуты, соблюдая предельную осторожность, всех животных вывели по настилу на свободу. Стадо благополучно покинуло место заточения и скрылось в лесу”, — рассказали в канале “Мособлпожспаса”.
И напоследок — коротко о зарубежной повестке. В китайской провинции Цзилинь с помощью дрона спасли кота, который два дня провел на дереве среди воды. Как пишет China News, из-за сильных ливней река вышла из берегов и затопила окрестности. Кот оказался в ловушке. К его спасению подключились волонтёры, полиция и операторы дронов. Одному из них с третьей попытки удалось заманить кота в корзину с кормом, которая была прикреплена к беспилотнику. В итоге беднягу благополучно эвакуировали на берег. Коллеги пишут, что спасёныша возьмёт в свою семью один из спасателей. Таким образом, кот, который в любую секунду рисковал стать водоплавающим, в итоге стал перелетным. Уверена, он получил незабываемые впечатления.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
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— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
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