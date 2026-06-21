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Уральские волонтёры спасают косулёнка по имени Майя, а в Москве спасли медведицу по имени Майя

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

21.30 Воскресенье, 28 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. Ловите скорее свежую подборку добрых и забавных историй, которые приключились на этой неделе. Полетели.

Кс-кстати, о птичках. Спасатели из разных регионов фиксируют настоящий птичий бум — пернатые буквально каждый день попадают в различные неприятности. Причем, не только несовершеннолётные желторотики, но и вполне взрослые родители. Так, несколько ворон и голубей в разных городах оказались в подвешенном состоянии из-за опасного городского мусора — это веревки, ленты, крепкие нити, леска и т.п. Часто такими штуками птицы укрепляют свои гнезда, а потом попадают в ловушку, отчаянно пытаются освободиться, запутываются ещё больше и оказываются висящими вниз головой. В таком положении, по словам спасателей, птица долго не протянет, поэтому они выезжают на вызов незамедлительно. Волонтёры “ЗооСпаса” из Екотеринбурга на днях срочно отправились в Сысерть, чтобы спасти голубя: он повис вниз головой на сосне, на высоте 15 метров. Спасатели смогли аккуратно его расшевелить разными приспособлениями, неожиданно голубь сорвался и полетел. “Мы, разумеется, ожидали, что голубь спланирует на землю, но он снизился и перешёл в горизонтальный полёт. Все, кто был на земле, побежали за ним, но он так и улетел. Удивительный результат, крайне нетипичный для птицы, висевшей вниз головой много часов”, — пишет спасатель. Видимо, с голубем всё хорошо, раз он в таком бодром расположении духа. Правда, к сожалению, он унёс на себе и обрывок нити… Надеюсь, не длинный, а просто на память, чтобы впредь быть осторожнее. А в Москве спасателями, чтобы спасти попавшую в похожую ситуацию ворону, пришлось использовать гидрокостюм. Она запуталась в леске и повисла на иве, над прудом. “Используя трехколенную лестницу и альпснаряжение, зацепили ветку веревкой, наклонили её. Спасатель в гидрокостюме с воды снял ворону”, — рассказали в канале “СпасРезерва”. Другую столичную ворону, которая повисла на каком-то шнуре, самостоятельно снял с дерева местный житель, поэтому спасатели получили отбой на пути к месту ЧП. А ещё одна ворона-москвичка, которую снимали с дерева с помощью трехколенной лестницы и сачка, удивила даже видавших всякое спасателей. Она оказалась… ручной! “Сидя в руках, ворона подставляла шею и бока для поглаживания. А "путы" на лапке оказались поводком, привязанным к браслету. Птицу передали заботливой местной жительнице, которая вызвалась поискать хозяина”, — рассказали в том же “СпасРезерве”. Надеюсь, хозяин быстро найдется и больше не будет оставлять прирученную птицу в опасности.

Ещё немного о птичках. Опять же в Екотеринбурге один добрый человек спас целое утиное семейство. Он обратил внимание на утку, которая не отходила от колодца ливневой канализации. Оказалось, что туда провалились ее утята (кс-кстати, такие истории повторяются регулярно. Может, стоит подумать над формой решёток на привычных “утиных маршрутах”?). Мужчина смог снять решётку и выловил утят. Всех, кроме одного. Тот улизнул в трубу и вскоре оказался в воде в другом колодце, рассказали в “ЗооСпасе”. Снять решётку самостоятельно мужчине не удалось, поэтому он вызвал спасателей. Они смогли с помощью телескопической удочки зачерпнуть гадкого утёнка, который, как ни в чем не бывало, наматывал круги по воде на дне колодца. К счастью, утиное семейство воссоединилось. А ещё один житель Екотеринбурга помог утиному семейству перейти оживленный участок дороги в переулке Базовом. В местных пабликах появились кадры, как мужчина сопровождает утку и ее малышню, подавая знаки автомобилистам с просьбой чуть-чуть подождать.

И — не совсем о птичках. Паук-птицеед напугал жительницу Москвы. Правда, выяснилось, что тревога ложная.
“По заявке у заявительницы — в коридоре паук-птицеед. По прибытии — летучая мышь. Забрали, отвезли в Центр реабилитации рукокрылых”, — рассказали столичные спасатели. И там же на днях ещё один паук напугал главу семьи. Описание — не для слабонервных. “По заявке: за навесным реечным потолком в санузле ходит большой, ядовитый паук. Периодически высовывает лапы в щель, «топает по потолку, как слон». В квартире маленькие дети, вызывает отец семейства. Сначала мы по телефону предлагали все известные способы решить проблему самостоятельно, но мужчина никак не может справиться сам и боится за детей. Отбой в пути следования от заявителя — паук выполз и оказался жуком”, — рассказали спасатели. Знаете, у меня тоже фантазия богатая, так что я этого мужчину понимаю очень хорошо. Когда под потолком кто-то большой “ходит и периодически высовывает лапы”, лучше перестраховаться.

Не могу пройти мимо добрых новостей сразу о двух моих тезках. В уральском центре реабилитации животных “Особый питомец” спасают маленького косуленка, девочку, она недавно поступила в центр. Кроха истощена, ей требуется помощь врача-невролога и, вероятно, предстоит операция. “Назвали малышку Майя. Мы смогли стабилизировать состояние, Майя научилась пить молочко, держать равновесие и даже щипать травку в таком состоянии”, — пишут волонтёры на странице центра. И я очень рада, что малышка попала в добрые руки и что о ней позаботятся опытные специалисты. А историю другой Майи на днях обсуждали во всех федеральных СМИ. Речь о приморской медведице с очень непростой судьбой: ее приобрели у цирка шапито, потом много лет держали в клетке и использовали “для тренировки породистых собак”… Другими словами, для притравки. Сначала тревогу забили местные жители и зоозащитники. Постепенно удалось привлечь внимание прокуратуры и чиновников. Завертелась бюрократическая машина, подключились федеральные структуры, СМИ, соцсети, и в итоге Майю после долгих лет страданий удалось вызволить из заточения. На днях ее доставили самолётом из Владивостока в Москву. Авиакомпания “Аэрофлот” обеспечила безвозмездный перелёт для Майи. “20 лет мучений (сначала — передвижной цирк, затем — притравка) закончились, впереди — новая жизнь”, — пишут в канале парке-приюта “Земля прайда”, сейчас Майя находится там на карантине. “…Соглашается на обработку ран, хоть и ворчит на нас, но самое главное, что у нас получается объяснять этой измученной малышке с холодным сердцем, что нам можно доверять”, — пишут в канале парка.

И напоследок — новости политики. На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Это заявление прокомментировал главный мышелов Даунинг-стрит, 10 кот Ларри. “Я принял отставку Кира Стармера с поста моего главного слуги…”, — такое сообщение появилось на днях в аккаунте Ларри. Там же сообщается, что Ларри пригласил кандидата на пост премьера Энди Бёрнема “изложить детали того, сколько приемов пищи в день он изволит мне обеспечить”. А я напомню, что за 15 лет в своей должности кот Ларри проводил в отставку шесть премьеров. Уход каждого он сопровождал комментариями в соцсети. Например, Бориса Джонсона он проводил такими словами: “Да, я вышел проверить, ушел ли он. Он ушёл”. А уход Дэвида Кэмерона прокомментировал так: “Кажется, люди подняли немалую шумиху вокруг того, что я меняю дворецкого…”

Что ж, думаю, совсем неплохо, если мировой политикой время от времени будут заниматься коты. И кошки. И тогда главной проблемой, наконец, останется одна — обед по расписанию.

Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
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19:13 В Свердловской области начали искать пропавшего около 10 дней назад 16-летнего подростка
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15:47 «Сохранить единство и солидарность»: в УрФУ призвали выпускников не приходить в мантиях
14:49 В Свердловской области пенсионерку, провалившуюся в болото, нашли спустя два дня
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12:46 Каждый пятый житель Екатеринбурга признался, что не представляет жизнь без курьерской доставки
11:33 В Сысертском округе пожарные спасли кошку во время крупного пожара
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