В Свердловской области пёс спас 85-летнюю хозяйку, которая не могла выбраться из снежного плена

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

17.35 Воскресенье, 1 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Не знаю, как вы, а я на этих температурных качелях уже накачалась. Хочется уже весны поскорее. Но в МурЧС на днях снова пугали аномальными морозами, так что расслабляться пока рано.

Кс-кстати, о морозах. На этой неделе коллеги рассказали удивительную историю, которая произошла в Свердловской области. Пёс по имени Рекс спас свою пожилую хозяйку, которая в 30-градусный мороз упала в сугроб и не могла выбраться! Это произошло в поселке Басьяновский. 85-летняя Анна Дмитриевна вышла на улицу, но домой не вернулась. Бабушка, судя по всему, в самом расцвете сил — родные говорят, что она до сих пор занимается хозяйством и выходит ухаживать за животными. Но в этот раз бабушка задержалась, а когда на улице стало темнеть, родные забили тревогу и бросились на поиски. Подключилась полиция, поисковики, соседи с фонариками. И тут к дому подбежал бабушкин пёс. “Рекс, как рассказывают, от своей хозяйки ни на шаг не отходит. Вот и на той прогулке он был с нею. А когда случилась беда – он бросился искать помощь”, — пишут коллеги. Рекс привел помощь к заснеженному месту — в 500 метрах от дома, около котельной на краю поселка, его хозяйку обнаружили в сугробе. Она упала и не смогла самостоятельно выбраться, в снегу пожилая женщина провела почти пять часов! Она и сама не понимает, как так получилось. Бабушку привели домой и отогрели горячим чаем. Пишут, что с ней, к счастью, всё хорошо. Вот, что значит, уральская закалка! А скромняга Рекс теперь местная знаменитость. Интересно, что его приютили в этой семье, когда он был бездомным щенком. А теперь малыш вырос и показал, что такое настоящая верность.

Снежные испытания в уральских лесах продолжаются. Даже для тех, кто должен тихо-мирно спать и посапывать. Так, на днях помощь понадобилась… ёжику. Который проснулся и, похоже, не понимает, что тут вообще происходит. “Совсем неожиданный новенький. Всем колючим ребятам на Урале сейчас положено крепко спать. Что спровоцировало такое ранее пробуждение, неизвестно. Проверим состояние здоровье ежа и баиньки. До весны”, — рассказали в центре спасения животных ”Особый питомец”. Там добавили, что зимний сон ежа очень глубокий. Прям как у меня. Думаю, его тоже смутили погодные качели. Надо бы ему переставить будильник на попозже. Между тем, в этом же центре спасения уже вовсю готовятся к выпуску первых перезимовавших подопечных. И первые в очереди — совы. Причем, волонтеры приглашают всех желающих посмотреть, как этих прекрасных птиц будут выпускать на волю. “Планируется выпуск уральских неясытей и крайне редких у нас на Урале птиц — полярных сов. Возникла такая идея — пригласить на выпуск всех желающих. Возможно, кому-то будет интересно, как спасенные птицы возвращаются домой, в природу”, — пишут в канале центра. Показательный выпуск ориентировочно состоится 21 февраля в окрестностях Полевского. К слову, горячая дискуссия развернулась среди читателей СМИ в Екотеринбурге — подписчики сообщили, что видели в городе заблудившегося филина. Другие же утверждают, что это никакой не филин, а ушастая сова. А кто-то и вовсе уверен, что это местный питомец, который периодически сбегает из частного дома. Если птиц сбился с пути и ищет путь в лес, я надеюсь, у него всё получится. В последнее время хищных птиц нередко видят в городской черте. И это, как известно, человеческий фактор. Увы.

Другие уральские волонтеры тем временем спасали кошку в Екотеринбурге, которая так сильно не хотела ехать к ветеринару, что решила переждать на дереве. Видимо, рассчитывала, что хозяйка передумает и откажется от своих коварных планов. А хозяйка, между тем, рассчитывала отвезти на плановый осмотр сразу двух питомцев — кот смирно сидел в своей переноске, когда его подружка дала деру из своей. Хозяйка решила, что лучше уж отвезёт хотя бы одного, а со второй разберётся чуть позже. И вызвала спасателей. Кс-кстати, хозяйку опередили неравнодушные жители, которые тоже вызвали спасателей, увидев кису на дереве. Волонтеры “ЗооСпаса” пишут, что операция по снятию с дерева прошла благополучно. Правда, остаётся неизвестным, состоится ли теперь плановый осмотр в клинике. Я бы на месте хозяйки вызвала ветеринара на дом, а то мало ли…

И напоследок — моя любимая тема про то, что коты бывают не только вредными, но и полезными. На этой неделе в Московской области кот спас от пожара многодетную семью! Кот и пожарный извещатель, добавили в МурЧС. Пожар произошел в частном доме и мог повести к страшной трагедии. “Хозяйка дома проснулась от громкого мяуканья кота и настойчивого звука. Этим звуком оказался сигнал автономного пожарного извещателя, который сработал, уловив дым. Моментально осознав опасность, мама разбудила детей, и все успешно эвакуировались”, — рассказали в ведомстве. Пожарные потушили огонь, правда, дом, к сожалению, получил сильные повреждения. “Но главное — никто не пострадал. Все живы благодаря слаженным действиям и своевременному оповещению”, — рассказали в МурЧС. От себя добавлю, что кота стоило бы наградить. Извещатель, конечно, штука необходимая и обязательная в каждом доме, но вместе с котом они — вдвойне эффективнее!

Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
