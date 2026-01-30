В Екатеринбурге раскрыли убийство 2004 года

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловские следователи раскрыли убийство, которое оставалось нераскрытым почти два десятилетия. Но и после такого продолжительное срока удалось установить, кто его совершил.Преступление, совершённое в Железнодорожном районе Екатеринбурга, инкриминируется 45-летнему мужчине. По версии следствия, днём 3 ноября 2004 года обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, проник в хозяйственную постройку на улице Тюменской. Его целью стал малознакомый мужчина, спавший внутри. Из корыстных побуждений злоумышленник решился на убийство, используя в качестве орудия прочный шнурок.После того как жертва была задушена, обвиняемый похитил личные вещи убитого: полторы тысячи рублей и предметы одежды. Сразу после преступления он скрылся с места происшествия, уехав в другой регион, что надолго осложнило расследование.Раскрыть особо тяжкое преступление удалось благодаря кропотливой работе следователей СКР и оперативников УМВД Екатеринбурга. Тщательный анализ и современные экспертизы вещественных доказательств позволили выйти на след подозреваемого. Было установлено, что все эти годы фигурант проживал в Санкт-Петербурге.После установления точного местонахождения подозреваемого было проведено задержание. На допросе обвиняемый полностью признал вину и детализировал обстоятельства преступления в ходе проверки показаний на месте.Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для задержанного строгую меру пресечения — содержание под стражей. По уголовному делу продолжается работа по сбору и закреплению всей доказательственной базы для окончательного установления всех обстоятельств произошедшего. Мероприятие для возрастной категории 18+