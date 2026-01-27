Свердловскую пригородную компанию оштрафовали за поезда без мест

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области транспортный прокурор добился штрафа для перевозчика за ущемление прав пассажиров. Поводом послужили жалобы граждан на ненадлежащие условия в пригородном сообщении.Егоршинская транспортная прокуратура провела внеплановую проверку деятельности АО «Свердловская пригородная компания». В ходе проверки было выявлено грубое нарушение: перевозчик не обеспечил подачу необходимого количества исправных вагонов. Из-за этого с 24 по 28 октября 2025 года скорый поезд маршрута Устье-Аха – Тавда курсировал в усечённом составе. Вместо положенных шести вагонов на линию вышли только три, что лишило пассажиров возможности ехать на своих местах. Люди были вынуждены совершать поездки в переполненных составах без предоставления платной услуги.По требованию транспортного прокурора компания привлечена к административной ответственности. Основанием стала часть 1 статьи 14.4 КоАП РФ, предусматривающая наказание за нарушение установленного порядка оказания услуг. Все пострадавшие пассажиры, которые обратились с претензиями к перевозчику, уже получили полную компенсацию своих расходов на билеты. Мероприятие для возрастной категории 18+