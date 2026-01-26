Возрастное ограничение 18+
Цикл «космических» лекций стартует на этой неделе в Ельцин-центре
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В конце этой недели, 7 февраля, в кинозале Ельцин-центра любопытствующие смогут узнать много интересной информации о сияющих над нашими головах звёздах. С этой лекции стартует большой цикл рассказов о космосе.
Первая лекция из нового цикла «Космос в центре внимания» будет посвящена о зарождении и составе космических объектов. Как во Вселенной появились химические элементы? Почему их число не бесконечно? Как космическая эволюция материи привела к появлению планет и звёзд? На эти вопросы расскажет профессор РАН, доктор наук Дмитрий Вибе. Лекция его так и называется — «Из чего состоит космос?».
Цель всего цикла «Космос в центре внимания» — позволить участникам шире взглянуть на историю и организацию Вселенной. Речь в лекциях, входящих в цикл, пойдёт не только о научных исследованиях космоса, но и о месте «космической» темы в культуре и философии.
Вход на лекции цикла «Космос в центре внимания» будет свободный, но по обязательной предварительной регистрации, доступной на сайте Ельцин-центра. Первая лекция рассчитана на аудиторию возрастом от 12 лет и продлится около двух часов. Мероприятие для возрастной категории 18+
