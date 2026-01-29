Новый сезон Анонимных краеведов стартует в Екатеринбурге с обучения работе в архивах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Четвёртый сезон встреч сообщества «Анонимные краеведы» откроется в Екатеринбурге практичным мероприятием. Первая в 2026 году встреча будет посвящена основам работы в архивах.Участники встречи смогут обсудить все аспекты поиска краеведческой информации среди исторических документов. Главной темой станут практические нюансы архивного поиска: от правил работы в читальном зале до систематизации найденных материалов. Организаторы также обещают рассказать о последних новостях в сфере архивного дела Свердловской области. Это уникальная возможность получить знания из первых рук: особым гостем встречи станет эксперт Государственного архива Свердловской области (ГАСО). Своими советами поделится заведующая отделом публикации и использования документов ГАСО Ольга Никоян.Встреча пройдёт 11 февраля в креативном пространстве «Л52» (Вход осуществляется со стороны улицы Бажова, 124а). Начало в 18.00. Примерная продолжительность мероприятия — два часа. Мероприятие для возрастной категории 18+