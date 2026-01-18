Возрастное ограничение 18+
Кота, из-за которого пришлось обесточить целый дом, назвали Вольтом
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Пожалуй, начну с самой удивительной истории, которая на этой неделе облетела все мировые СМИ.
Домашний кот по имени Филу прошел 250 км, чтобы вернуться домой. Невероятное путешествие, во время которого кот пересёк границы Франции и Испании, длилось больше пяти (!) месяцев. А началось всё в августе. Как пишет французское издание Le Parisien, учитель математики вместе с супругой отправились в путешествие в автодоме по живописным местам. С собой они взяли домашнего питомца — чёрно-белого кота. В вечернее время на одной из автозаправок, расположенной на трассе неподалеку от Барселоны, Филу, как предполагают хозяева, воспользовался остановкой и выпрыгнул в открытое окно. И сделал это так незаметно, что пропажу обнаружили только, кхм, к утру. Хозяева бросились на поиски. Они вернулись к месту пропажи и вскоре подключили все доступные ресурсы — связались с полицией, распространили объявления с фотографиями, прошерстили окрестности. Но найти кота не смогли. Супруги вернулись домой в отчаянии, и со временем им пришлось смириться с мыслью о том, что Филу они больше не увидят. Но в январе, почти через полгода, случилось настоящее чудо. В двери семейной пары постучала женщина, директор столовой из соседнего городка. Она сказала, что Филу уже около месяца живёт у нее дома, буквально в километре от дома его хозяев! Женщина нашла его в декабре, истощенного и голодного, приютила у себя и выходила. Правда, к ветеринару он попал не сразу, а через некоторое время, и только в кабинете врача у Филу обнаружили микрочип. Со всеми данными о хозяевах. Так женщина узнала, что дом у потерявшегося Филу находится совсем рядом. Хозяева были просто потрясены и не верили своему счастью! Сейчас в их доме не смолкает телефон — журналисты хотят познакомиться с удивительным котом и рассказать его историю. А хозяева обратились ко всем, кто во время долгого путешествия (через Пиренеи, реки и автомагистрали!) мог встретить Филу, чтобы воссоздать его маршрут и понять, как ему удалось попасть домой. Потому что у Филу “есть все достоинства на свете, кроме способности рассказывать о своих путешествиях”, признаются счастливые хозяева. Кс-кстати, исследователи говорят, что у кошек есть что-то вроде “встроенного компаса”, они умеют прекрасно ориентироваться в пространстве и находить дорогу домой даже на больших расстояниях.
Ещё одно большое международное путешествие, широко освещаемое в СМИ, совершил на днях енот из США. Он переплыл границу в легковом автомобиле, который находился внутри грузового контейнера. Но — застрял на карантине. В Беларуси. Историю енота рассказали в канале таможенного госкомитета. “Необычного пассажира обнаружили гродненские таможенники и сотрудники РУП «Белтаможсервис» во время перегрузки легковых автомобилей, перемещавшихся в морском контейнере из США. На передней панели одного из транспортных средств отдыхал енот. Предположительно, животное забралось в контейнер ещё на этапе погрузки и успешно преодолело длительный путь через океан”, — рассказали в ведомстве. На место оперативно вызвали компетентных специалистов, а таможенники тем временем “обеспечивали еноту необходимые условия ожидания”. Затем американского пассажира направили на карантин в районную ветстанцию, где он, как ожидается, пробудет до февраля. Кс-кстати, в Беларуси енота назвали Сеня. Сотрудники комитета говорят, что сейчас Сеня “стремительно и успешно проходит акклиматизацию”, а “спокойное и полусонное состояние” сменил на “весьма активное” (надеюсь, это здоровая активность, а не тревожная паника: а-а-а, где я, памагите, хэлп!). Впрочем, кормят его, судя по всему, неплохо. “Приветливый и культурный. Из новых пищевых предпочтений — крабовые палочки и свежий виноград, которые дополнили ранее полюбившиеся куриные яйца”, — добавили в комитете. Пишут, что Сеню на карантине навещают нашедшие его таможенники. До 3 февраля путешественник пройдет разные обследования. А потом, по состоянию, его хотят передать либо в Гродненский зоопарк, либо в Налибокскую пущу. Но я в таких историях, как вы помните, придерживаюсь одной позиции: малыша нужно отправить домой. На месте американской стороны я бы провела международные переговоры и обеспечила пушистому гражданину возвращение на родину. Потому что перспектива зоопарка, на мой свободолюбивый взгляд, — так себе для дикого животного. К слову, на днях в Дании побег из зоопарка совершила целая группа пингвинов. Местные издания пишут, что попытка в итоге оказалась неудачной, но наверняка не последней.
К типичным российским новостям. О страусах. С частной фермы под Санкт-Петербургом сбежал юный страус. Несколько человек ловили его в заснеженном поле. Случилось это ещё 7 января, но в СМИ история попала только на этой неделе. Как рассказали хозяева фермы, для поимки беглеца потребовалась помощь соседей, крепких работников местного хозяйства, волейбольная сетка и “Нива”. Страуса пытались приманить едой, он подходил, но снова убегал со всех ног. “…Два часа мы бегали по заснеженному полю в надежде поймать птичку. Несколько раз почти получилось, но каждый раз страус находил возможность нас обхитрить и убежать. Да и силы не равны: страусы могут часами бежать, не останавливаясь, а я на своём 7-м десятке тот ещё бегун, да еще и по пересечённой местности по колено в снегу”, — пишет хозяйка. Через несколько часов страуса удалось поймать. Пишут, что теперь он в тепле и вроде как доволен. Видимо, размял ноги как следует. Говорят, что этот товарищ сбегает уже не в первый раз. Но вот по снежному полю бегать ему ещё не доводилось.
Кс-кстати, о птичках. В родном Екотеринбурге мои любимые спасатели “ЗооСпаса” помогли попавшему в беду голубю. Причем, сработала цепочка из неравнодушных людей. Голубь зацепился за провод и повис вниз головой на уровне третьего этажа. Волонтеров вызвала женщина, которая увидела птицу из окна. Ситуация казалась практически безнадёжной, так как поблизости нет ни деревьев, ни подходящих для спасателей опор. “…Видим голубя, неподвижно висящего вниз головой буквально между небом и землёй. Действительно, дело выглядит довольно безнадежным, и вариантов у нас, собственно, всего два: развернуться и уехать или же проверить, нельзя ли дотянуться до голубя с земли. Вторая идея кажется откровенно сумасбродной — голубь висит на уровне окон третьего этажа. Но высыпаю из чехла все телескопические шесты и отдельные трубки и начинаю соединять их крепёжными хомутами…”, — пишет спасатель. Ему удалось собрать длинную конструкцию и почти достать до голубя, не хватало совсем чуть-чуть. И тут на помощь пришла сотрудница магазина, которая наблюдала за операцией. Она вышла к спасателям и предложила большую лестницу-трансформер, в итоге лестница дала около метра необходимой высоты. С помощью петли голубя, наконец, удалось снять. Сейчас он чувствует себя хорошо, за ним ухаживают волонтёры.
И продолжение леденящей душу истории. Помните, на прошлой неделе я рассказывала вам про кота, который в прямом смысле примерз к дереву в Липецке? Он несколько дней провёл на верхушке, но, к счастью, его увидел ветеринарный врач и вызвал спасателей МурЧС. Кота отогрели в ветклинике и объявили поиски хозяев. Прежние (если они и были) не объявились, зато — нашёлся новый! Мужчина узнал про приключения кота и решил взять его в семью. Местные издания пишут, что он даже заранее приходил в клинику, чтобы спасеныш мог к нему привыкнуть. Говорят, что парень оказался очень ласковым и добрым. Это я про кота. Впрочем, надеюсь, второй такой же.
Между тем, далеко не все спасеныши бывают благодарны. Некоторые ведут себя, мягко говоря, непредсказуемо. Так, на днях в Санкт-Петербурге такого вот товарища несколько часов извлекали из электрощитка. Кот живет у новой хозяйки всего неделю, она пожалела его, спасла от морозов и забрала домой. Но вместо благодарности этот, с позволения сказать, домашний питомец удрал из квартиры и залез в открытый электрощиток. Причем, кот, по словам хозяйки, огромный, но это ему не помешало. Потом он умудрился провалиться куда-то вниз. На место приехали спасатели, им пришлось обесточить весь дом и сделать отверстие в стене. Но достать кота не получилось. Приехала вторая группа спасателей, которым, в конце концов, удалось руками извлечь перепуганного товарища из щита, пишет “Фонтанка”. Теперь у него, к счастью, всё хорошо, а ещё — новое имя: хозяйка после этих напряжённых приключений решила назвать кота Вольт.
И на этой высоковольтной ноте я завершаю свой рассказ. Берегите друг друга, котики, особенно холодной зимой, когда все мы так нуждаемся в тепле и заботе.
Ваша Майя, чау-мяу».
