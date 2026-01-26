Возрастное ограничение 18+

Гендиректор из Верхней Пышмы оштрафован за подкуп на полмиллиона

20.05 Понедельник, 2 февраля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловский областной суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении генерального директора местной фирмы. Глава ООО «УЗК-Инвест» Сергей Масольд признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Его преступная схема, нанесшая ущерб предприятию, раскрыта в ходе судебного разбирательства.

Как удалось выяснить следствию и подтвердить на суде, с февраля по декабрь 2023 года Сергей Масольд систематически переводил деньги начальнику отдела закупок Пермского мукомольного завода. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 481 тысячу рублей. Для конспирации выплаты проводились на банковскую карту родственницы сотрудника завода. В обмен на взятки менеджер предоставлял фирме Масольда нечестные конкурентные преимущества. Чиновница информировала его о коммерческих предложениях других поставщиков, лоббировала включение его компании в утверждаемые списки и содействовала заключению выгодных договоров. В результате завод закупал зерно по искусственно завышенным ценам, неся существенные убытки.

На суде подсудимый пытался представить денежные переводы как дружескую помощь, однако эта версия была полностью опровергнута доказательствами.

Верхнепышминский городской суд изначально назначил осужденному штраф в 600 тысяч рублей. С учётом отбытого ранее срока содержание под стражей сумма штрафа была снижена до 550 тысяч рублей. Требование завода о возмещении материального вреда будет рассматриваться в отдельном гражданском процессе. Апелляция в Свердловском областном суде не изменила ни квалификации преступления, ни меры наказания.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Сотрудник полиции осужден в Кировграде за взятку от нелегального золотодобытчика
26 января 2026
К 7,5 годам приговорили экс-директора «Центра информации» за коррупцию в Лесном
30 января 2026
Уральская транспортная прокуратура всерьёз взялась за руководство «РЖД»
28 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:51 В Екатеринбурге раскрыли убийство 2004 года
20:42 В Свердловской области за неделю родилось 598 малышей
20:05 Гендиректор из Верхней Пышмы оштрафован за подкуп на полмиллиона
19:27 «Дом Качки» наполнится звуками флейт
18:39 Свердловскую пригородную компанию оштрафовали за поезда без мест
18:20 Цикл «космических» лекций стартует на этой неделе в Ельцин-центре
17:41 Жителя Артёмовского оштрафовали за уклонение от службы
17:04 При пожаре в девятиэтажке на Гурзуфской в Екатеринбурге погиб человек
16:39 МВД: в 2025 году в Свердловскую область прибыло более 211 тысяч иностранцев
15:55 Наиболее частой причиной бесплодия у свердловчанок назвали патологии эндокринной системы
14:30 В Туринском районе мужчина поджёг приятеля из-за невозвращённого долга
14:00 Усадьбу-памятник в Екатеринбурге выставили на продажу на Авито
13:43 В Свердловской области ограничили публикацию фото и видео в качестве антитеррористических мер
13:11 67% екатеринбуржцев считают неудачным предложение руки и сердца на чужой свадьбе
12:36 За пять лет «гаражной амнистии» свердловчане оформили более пяти тысяч гаражей
11:53 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в разбойном налёте на цветочный
09:56 300 тысяч рублей взыскали с артёмовской школы за травму ребёнка во время игры в классе
09:24 В Алапаевске мужчина попытался спрятаться от приставов под кучей белья
08:50 В Екатеринбурге школьник отвлёкся на телефон и попал под машину
08:32 Двое девушек-подростков пропали в Екатеринбурге
08:19 О тяжёлом состоянии сбитой на пешеходном переходе девочке сообщили в ГИБДД Екатеринбурга
17:17 В Заречном пьяный водитель без прав устроил ДТП на трассе, пострадали пять человек
17:00 В Свердловской области в начале года сохраняется дефицит по 18 специальностям
16:08 Свердловские дзюдоисты выиграли четыре золота на первенстве России
15:54 Водитель пытался оспорить штраф за смартфон в руке, суд отказал
15:33 Снег и морозы сохранятся в Свердловской области в начале февраля
Все новости Свердловской области
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
Все новости России и мира
20:51 В Екатеринбурге раскрыли убийство 2004 года
20:42 В Свердловской области за неделю родилось 598 малышей
20:05 Гендиректор из Верхней Пышмы оштрафован за подкуп на полмиллиона
19:27 «Дом Качки» наполнится звуками флейт
18:39 Свердловскую пригородную компанию оштрафовали за поезда без мест
18:20 Цикл «космических» лекций стартует на этой неделе в Ельцин-центре
17:41 Жителя Артёмовского оштрафовали за уклонение от службы
17:04 При пожаре в девятиэтажке на Гурзуфской в Екатеринбурге погиб человек
16:39 МВД: в 2025 году в Свердловскую область прибыло более 211 тысяч иностранцев
15:55 Наиболее частой причиной бесплодия у свердловчанок назвали патологии эндокринной системы
14:30 В Туринском районе мужчина поджёг приятеля из-за невозвращённого долга
14:00 Усадьбу-памятник в Екатеринбурге выставили на продажу на Авито
13:43 В Свердловской области ограничили публикацию фото и видео в качестве антитеррористических мер
13:11 67% екатеринбуржцев считают неудачным предложение руки и сердца на чужой свадьбе
12:36 За пять лет «гаражной амнистии» свердловчане оформили более пяти тысяч гаражей
11:53 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в разбойном налёте на цветочный
09:56 300 тысяч рублей взыскали с артёмовской школы за травму ребёнка во время игры в классе
09:24 В Алапаевске мужчина попытался спрятаться от приставов под кучей белья
08:50 В Екатеринбурге школьник отвлёкся на телефон и попал под машину
08:32 Двое девушек-подростков пропали в Екатеринбурге
08:19 О тяжёлом состоянии сбитой на пешеходном переходе девочке сообщили в ГИБДД Екатеринбурга
17:17 В Заречном пьяный водитель без прав устроил ДТП на трассе, пострадали пять человек
17:00 В Свердловской области в начале года сохраняется дефицит по 18 специальностям
16:08 Свердловские дзюдоисты выиграли четыре золота на первенстве России
15:54 Водитель пытался оспорить штраф за смартфон в руке, суд отказал
15:33 Снег и морозы сохранятся в Свердловской области в начале февраля
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK