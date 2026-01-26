Гендиректор из Верхней Пышмы оштрафован за подкуп на полмиллиона

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении генерального директора местной фирмы. Глава ООО «УЗК-Инвест» Сергей Масольд признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Его преступная схема, нанесшая ущерб предприятию, раскрыта в ходе судебного разбирательства.Как удалось выяснить следствию и подтвердить на суде, с февраля по декабрь 2023 года Сергей Масольд систематически переводил деньги начальнику отдела закупок Пермского мукомольного завода. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 481 тысячу рублей. Для конспирации выплаты проводились на банковскую карту родственницы сотрудника завода. В обмен на взятки менеджер предоставлял фирме Масольда нечестные конкурентные преимущества. Чиновница информировала его о коммерческих предложениях других поставщиков, лоббировала включение его компании в утверждаемые списки и содействовала заключению выгодных договоров. В результате завод закупал зерно по искусственно завышенным ценам, неся существенные убытки.На суде подсудимый пытался представить денежные переводы как дружескую помощь, однако эта версия была полностью опровергнута доказательствами.Верхнепышминский городской суд изначально назначил осужденному штраф в 600 тысяч рублей. С учётом отбытого ранее срока содержание под стражей сумма штрафа была снижена до 550 тысяч рублей. Требование завода о возмещении материального вреда будет рассматриваться в отдельном гражданском процессе. Апелляция в Свердловском областном суде не изменила ни квалификации преступления, ни меры наказания. Мероприятие для возрастной категории 18+