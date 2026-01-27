«Дом Качки» наполнится звуками флейт

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В седьмой день февраля в уральской столице пройдёт уникальный концерт-путешествие. «Время флейт» анонсирует Музей истории Екатеринбурга, в здании которого и запланировано музыкальное мероприятие.В программе концерта «Время флейт» прозвучит всё семейство этих инструментов, от блок-флейты до массивной басовой флейты. Это позволит публике услышать, как менялся голос флейт на протяжении разных эпох.В исполнении ансамблей и солистов прозвучат сочинения Баха, Моцарта, Паганини, Дебюсси и Рахманинова. А кульминацией программы станет премьера пьесы современного композитора Ольги Викторовой «Лунные шаги» для квартета флейт. Это произведение добавит в программу свежие, актуальные музыкальные образы. В концерте примут участие ведущие артисты Уральского академического филармонического оркестра. Среди них — заслуженный артист России Тимофей Бушков и другие виртуозы.«Время флейт» пройдёт в историческом особняке «Дом Качки» (улица Карла Либкнехта, 26). Начало в 18.00. Вечер предназначен для искушённых любителей музыки самых разных возрастов. Мероприятие для возрастной категории 18+