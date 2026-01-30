В Екатеринбурге на улице обнаружили домашнюю кошку со страшной раной

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В лютые морозы зоозащитники Екатеринбурга обнаружили на улице кошку. Судя по ухоженности и поведению, она до последнего времени жила в домашних условиях. Недолеченная же страшная рана указывает на то, что хозяева избавились от питомца, потому что не хотели возиться с лечением.Подобранную с улицы кошку назвали Марусей и передали под опеку известного екатеринбургского зооприюта «Клякса». Сейчас разыскиваются материальные средства на осмотр у ветеринара и на лечение. А лечение необходимо — у Маруси зияющая скальпированная рана на шее, о причинах появления которой можно только гадать.Помочь любой суммой на лечение Маруси можно, воспользовавшись следующими реквизитами:Мероприятие для возрастной категории 18+