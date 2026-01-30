Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на улице обнаружили домашнюю кошку со страшной раной
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В лютые морозы зоозащитники Екатеринбурга обнаружили на улице кошку. Судя по ухоженности и поведению, она до последнего времени жила в домашних условиях. Недолеченная же страшная рана указывает на то, что хозяева избавились от питомца, потому что не хотели возиться с лечением.
Подобранную с улицы кошку назвали Марусей и передали под опеку известного екатеринбургского зооприюта «Клякса». Сейчас разыскиваются материальные средства на осмотр у ветеринара и на лечение. А лечение необходимо — у Маруси зияющая скальпированная рана на шее, о причинах появления которой можно только гадать.
Помочь любой суммой на лечение Маруси можно, воспользовавшись следующими реквизитами:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)Мероприятие для возрастной категории 18+
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
