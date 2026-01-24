Возрастное ограничение 18+

О двух пожарах с трагическим исходом сообщили в свердловском МЧС

11.10 Вторник, 27 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в жилом секторе Свердловской области вспыхнуло девять пожаров, два из которых оказались с трагическим исходом.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, один произошёл в деревне Кулики: во время тушения пожара в частном доме на улице Набережной огнеборцы обнаружили хозяйку без признаков жизни. Причину возгорания устанавливают дознаватели.

Ещё одна трагедия произошла в посёлке Черноисточник. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелась обшивка погреба частного дома. Хозяйку нашли погибшей при тушении.

В МЧС призывают жителей региона устанавливать в домах пожарные извещатели.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
