Возрастное ограничение 18+
О двух пожарах с трагическим исходом сообщили в свердловском МЧС
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в жилом секторе Свердловской области вспыхнуло девять пожаров, два из которых оказались с трагическим исходом.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, один произошёл в деревне Кулики: во время тушения пожара в частном доме на улице Набережной огнеборцы обнаружили хозяйку без признаков жизни. Причину возгорания устанавливают дознаватели.
Ещё одна трагедия произошла в посёлке Черноисточник. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелась обшивка погреба частного дома. Хозяйку нашли погибшей при тушении.
В МЧС призывают жителей региона устанавливать в домах пожарные извещатели. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в региональном управлении МЧС, один произошёл в деревне Кулики: во время тушения пожара в частном доме на улице Набережной огнеборцы обнаружили хозяйку без признаков жизни. Причину возгорания устанавливают дознаватели.
Ещё одна трагедия произошла в посёлке Черноисточник. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелась обшивка погреба частного дома. Хозяйку нашли погибшей при тушении.
В МЧС призывают жителей региона устанавливать в домах пожарные извещатели. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за сутки ликвидировали 29 пожаров, есть погибший и пострадавшие
24 января 2026
24 января 2026
Два человека пострадали при пожарах в Свердловской области
21 января 2026
21 января 2026