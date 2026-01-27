Возрастное ограничение 18+
Прокуратура добилась соблюдения закона в Невьянском лесничестве
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Нижнетагильская природоохранная прокуратура подвела итоги масштабной проверки в сфере лесопользования. Было обнаружено серьёзное нарушение законодательства.
Надзорное ведомство проверило деятельность трёх компаний: ООО «Берег», ООО «Статус» и ООО «Уралторглес». Эти организации арендовали лесные участки общей площадью более 3 200 гектаров в Невьянском лесничестве. В ходе проверки было установлено серьезное нарушение. Все три компании длительное время использовали ценные лесные ресурсы без обязательных документов. Закон требует, чтобы любая хозяйственная деятельность в лесах велась строго по проекту освоения лесов, получившему положительную государственную экспертизу. У данных арендаторов такие проекты отсутствовали.
Природоохранный прокурор обратился в суд для защиты государственных интересов. Невьянский городской суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Суд обязал все три компании-нарушителя в установленный срок разработать и согласовать необходимую проектную документацию.
Прокуратура продолжила контролировать исполнение судебного решения. Благодаря надзорным мерам, компании выполнили требование закона.
В настоящее время проекты освоения лесов разработаны и успешно прошли государственную экспертизу. Таким образом, судебные акты исполнены в полном объеме и законность в сфере лесопользования восстановлена.
