Возрастное ограничение 18+

Прокуратура добилась соблюдения закона в Невьянском лесничестве

10.32 Вторник, 3 февраля 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Нижнетагильская природоохранная прокуратура подвела итоги масштабной проверки в сфере лесопользования. Было обнаружено серьёзное нарушение законодательства.

Надзорное ведомство проверило деятельность трёх компаний: ООО «Берег», ООО «Статус» и ООО «Уралторглес». Эти организации арендовали лесные участки общей площадью более 3 200 гектаров в Невьянском лесничестве. В ходе проверки было установлено серьезное нарушение. Все три компании длительное время использовали ценные лесные ресурсы без обязательных документов. Закон требует, чтобы любая хозяйственная деятельность в лесах велась строго по проекту освоения лесов, получившему положительную государственную экспертизу. У данных арендаторов такие проекты отсутствовали.

Природоохранный прокурор обратился в суд для защиты государственных интересов. Невьянский городской суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Суд обязал все три компании-нарушителя в установленный срок разработать и согласовать необходимую проектную документацию.

Прокуратура продолжила контролировать исполнение судебного решения. Благодаря надзорным мерам, компании выполнили требование закона.

В настоящее время проекты освоения лесов разработаны и успешно прошли государственную экспертизу. Таким образом, судебные акты исполнены в полном объеме и законность в сфере лесопользования восстановлена.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Директора асбестовского МУП «Горэнерго» оштрафовали за сорванные сроки благоустройства
27 января 2026
Прокуратура добилась ускоренного расселения аварийного дома под Нижним Тагилом
26 января 2026
Уральская транспортная прокуратура всерьёз взялась за руководство «РЖД»
28 января 2026
Свердловскую пригородную компанию оштрафовали за поезда без мест
02 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:54 Эксперты Авито подсказали как создать запоминающуюся видеорекламу
12:35 Екатеринбургский суд вынес приговор нерадивой матери за гибель грудного ребёнка
11:58 Новый сезон Анонимных краеведов стартует в Екатеринбурге с обучения работе в архивах
11:27 В Екатеринбурге на улице обнаружили домашнюю кошку со страшной раной
10:53 Экс-директор Водоканала получил срок за гибельную халатность
10:32 Прокуратура добилась соблюдения закона в Невьянском лесничестве
09:57 Сказка Салтыкова-Щедрина оживает в стенах старинной екатеринбургской усадьбы
20:51 В Екатеринбурге раскрыли убийство 2004 года
20:42 В Свердловской области за неделю родилось 598 малышей
20:05 Гендиректор из Верхней Пышмы оштрафован за подкуп на полмиллиона
19:27 «Дом Качки» наполнится звуками флейт
18:39 Свердловскую пригородную компанию оштрафовали за поезда без мест
18:20 Цикл «космических» лекций стартует на этой неделе в Ельцин-центре
17:41 Жителя Артёмовского оштрафовали за уклонение от службы
17:04 При пожаре в девятиэтажке на Гурзуфской в Екатеринбурге погиб человек
16:39 МВД: в 2025 году в Свердловскую область прибыло более 211 тысяч иностранцев
15:55 Наиболее частой причиной бесплодия у свердловчанок назвали патологии эндокринной системы
14:30 В Туринском районе мужчина поджёг приятеля из-за невозвращённого долга
14:00 Усадьбу-памятник в Екатеринбурге выставили на продажу на Авито
13:43 В Свердловской области ограничили публикацию фото и видео в качестве антитеррористических мер
13:11 67% екатеринбуржцев считают неудачным предложение руки и сердца на чужой свадьбе
12:36 За пять лет «гаражной амнистии» свердловчане оформили более пяти тысяч гаражей
11:53 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в разбойном налёте на цветочный
09:56 300 тысяч рублей взыскали с артёмовской школы за травму ребёнка во время игры в классе
09:24 В Алапаевске мужчина попытался спрятаться от приставов под кучей белья
08:50 В Екатеринбурге школьник отвлёкся на телефон и попал под машину
Все новости Свердловской области
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
Все новости России и мира
12:54 Эксперты Авито подсказали как создать запоминающуюся видеорекламу
12:35 Екатеринбургский суд вынес приговор нерадивой матери за гибель грудного ребёнка
11:58 Новый сезон Анонимных краеведов стартует в Екатеринбурге с обучения работе в архивах
11:27 В Екатеринбурге на улице обнаружили домашнюю кошку со страшной раной
10:53 Экс-директор Водоканала получил срок за гибельную халатность
10:32 Прокуратура добилась соблюдения закона в Невьянском лесничестве
09:57 Сказка Салтыкова-Щедрина оживает в стенах старинной екатеринбургской усадьбы
20:51 В Екатеринбурге раскрыли убийство 2004 года
20:42 В Свердловской области за неделю родилось 598 малышей
20:05 Гендиректор из Верхней Пышмы оштрафован за подкуп на полмиллиона
19:27 «Дом Качки» наполнится звуками флейт
18:39 Свердловскую пригородную компанию оштрафовали за поезда без мест
18:20 Цикл «космических» лекций стартует на этой неделе в Ельцин-центре
17:41 Жителя Артёмовского оштрафовали за уклонение от службы
17:04 При пожаре в девятиэтажке на Гурзуфской в Екатеринбурге погиб человек
16:39 МВД: в 2025 году в Свердловскую область прибыло более 211 тысяч иностранцев
15:55 Наиболее частой причиной бесплодия у свердловчанок назвали патологии эндокринной системы
14:30 В Туринском районе мужчина поджёг приятеля из-за невозвращённого долга
14:00 Усадьбу-памятник в Екатеринбурге выставили на продажу на Авито
13:43 В Свердловской области ограничили публикацию фото и видео в качестве антитеррористических мер
13:11 67% екатеринбуржцев считают неудачным предложение руки и сердца на чужой свадьбе
12:36 За пять лет «гаражной амнистии» свердловчане оформили более пяти тысяч гаражей
11:53 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в разбойном налёте на цветочный
09:56 300 тысяч рублей взыскали с артёмовской школы за травму ребёнка во время игры в классе
09:24 В Алапаевске мужчина попытался спрятаться от приставов под кучей белья
08:50 В Екатеринбурге школьник отвлёкся на телефон и попал под машину
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK