Сказка Салтыкова-Щедрина оживает в стенах старинной екатеринбургской усадьбы

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» покажут спектакль «Премудрый пискарь». Постановка создана по знаменитой сатирической сказке Михаила Салтыкова-Щедрина.Премьера спектакля прошла 15 января и собрала множество восторженных отзывов, потому решено было показать постановку повторно. Спектакль тонко и иронично раскрывает историю вечно боящегося главного героя. На сцене зритель видит, как изначальный эпитет «премудрый» обретает горькое сатирическое звучание.Постановка интересна не только своей литературной основой, но и локальным культурным контекстом. Ведь имя писателя тесно связано с историей Екатеринбурга, что добавляет действию особую глубину. Например, в городе когда-то существовал переулок Щедрина. Авторы также напоминают об эпизоде из дневника Николая II, который в доме Ипатьева читал произведения этого классика.Представление будет одинаково увлекательно как для взрослых, так и для подростков. Особенно оно рекомендовано к просмотру учащимся средних и старших классов. Следующий показ «Премудрого пискаря» состоится 11 февраля в 14.00. Мероприятие для возрастной категории 18+