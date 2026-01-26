В Свердловской области за неделю родилось 598 малышей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За последнюю неделю в роддомах Свердловской области зарегистрирован новый «беби-бум». Об этом через интернет ресурс «Здоровье уральцев» сообщило Министерство здравоохранения.На прошлой неделе на свет появились 598 новорождённых свердловчан. С небольшим перевесом лидируют мальчики — их 311. Девочек, соответственно, 287. Особую радость родителям доставили 8 пар близнецов.Большинство женщин — 436 мамочек — родили в возрасте до 35 лет. Однако 154 смелые и опытные мамочки подарили жизнь малышам после 35 лет, подтверждая современный тренд на осознанное и позднее материнство.Одна из жительниц области в эти дни стала мамой в девятый раз, что стало настоящим событием для медицинского сообщества. Значительное число семей решились на третьего ребёнка: 106 малышей стали счастливыми третьими детьми для своих родителей. Мероприятие для возрастной категории 18+