Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за неделю родилось 598 малышей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
За последнюю неделю в роддомах Свердловской области зарегистрирован новый «беби-бум». Об этом через интернет ресурс «Здоровье уральцев» сообщило Министерство здравоохранения.
На прошлой неделе на свет появились 598 новорождённых свердловчан. С небольшим перевесом лидируют мальчики — их 311. Девочек, соответственно, 287. Особую радость родителям доставили 8 пар близнецов.
Большинство женщин — 436 мамочек — родили в возрасте до 35 лет. Однако 154 смелые и опытные мамочки подарили жизнь малышам после 35 лет, подтверждая современный тренд на осознанное и позднее материнство.
Одна из жительниц области в эти дни стала мамой в девятый раз, что стало настоящим событием для медицинского сообщества. Значительное число семей решились на третьего ребёнка: 106 малышей стали счастливыми третьими детьми для своих родителей. Мероприятие для возрастной категории 18+
На прошлой неделе на свет появились 598 новорождённых свердловчан. С небольшим перевесом лидируют мальчики — их 311. Девочек, соответственно, 287. Особую радость родителям доставили 8 пар близнецов.
Большинство женщин — 436 мамочек — родили в возрасте до 35 лет. Однако 154 смелые и опытные мамочки подарили жизнь малышам после 35 лет, подтверждая современный тренд на осознанное и позднее материнство.
Одна из жительниц области в эти дни стала мамой в девятый раз, что стало настоящим событием для медицинского сообщества. Значительное число семей решились на третьего ребёнка: 106 малышей стали счастливыми третьими детьми для своих родителей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за неделю родились более 607 малышей
26 января 2026
26 января 2026
Врачи Свердловской детбольницы провели более 62 тысяч консультаций в отдалённых районах
27 января 2026
27 января 2026