Возрастное ограничение 18+

Культовая «Клео» вышла на большой экран Ельцин-центра

19.45 Четверг, 2 июля 2026
Кадр из фильма «Клео от 5 до 7»
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С сегодняшнего вечера (2 июля) и по 13 июля в киноафише кинозала Ельцин-центра — одна из самых значимых картин французской «новой волны». Это легендарный фильм «Клео от 5 до 7», высоко ценимый киноманами.

Фильм 1962 года — всего лишь второй полнометражный опыт в творческой биографии режиссёра Аньес Варды. Постановщице тогда было всего 34 года. Она же выступила автором сценария этой ленты. Сюжет разворачивается вокруг молодой популярной парижской певицы Клео, которая проводит два тревожных часа в ожидании результатов медицинского обследования, связанного с подозрением на онкологическое заболевание.

На основе «бытовой» истории фильм затрагивает экзистенциальные темы смерти, одиночества и отчаяния. В эпизодических ролях в картине появились знаковые фигуры французской «новой волны» — Жан-Люк Годар, Анна Карина, Эдди Константин и Жан-Клод Бриали, а роль композитора-возлюбленного Клео исполнил Мишель Легран, который заодно написал музыку к фильму. Саму же Клео сыграла красавица Каринн Маршан.

Картина была включена в конкурсную программу Каннского кинофестиваля 1962 года, а год спустя Аньес Варда получила премию Французского синдиката кинокритиков за лучший фильм. Сейчас фильм регулярно попадает в списки лучших фильмов, снятых женщинами-режиссёрами.

В Ельцин-центре фильм демонстрируют на французском языке с русскими субтитрами. Посетители младше 18 лет на сеанс не допускаются.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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14:01 «Вызвано санкциями и укреплением рубля». Национализированный завод в Серове отправил в простой более тысячи сотрудников
13:38 Жители Екатеринбурга тратят на просмотр товаров в интернете в среднем 25 минут в день
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12:42 Жительницу Ревды отправили в колонию за кражу денег с банковской карты после похода в гости
12:20 Авито запустил рейтинг торговых точек для выбора подработки
12:11 В Каменске-Уральском в ДТП погибли четыре человека
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11:10 Свердловская область не вошла в июльский прогноз повышенного риска лесных пожаров
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