Пять свердловских родительских проектов получат более 5 млн рублей

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Пять проектов из Свердловской области получат денежные премии по итогам третьего сезона конкурса инициатив родительских сообществ Российского общества «Знание». Об этом сообщили организаторы конкурса.Всего от Свердловской области на конкурс подали 71 заявку, из них 53 допустили к экспертной оценке. Победителями стали пять проектов. В общей сложности они получат более 5 млн рублей на инициативы по патриотическому и физическому воспитанию, а также научному познанию.Среди победителей — основная школа № 7 Красноуфимска с проектом «Семейная научно-познавательная прогулка по древнему морю», средняя школа № 4 Новой Ляли с проектом «Школьное музейное пространство “Память поколений”» и средняя школа № 16 поселка Сосновый Бор с проектом «Семейная лига: спорт объединяет поколения».Денежные премии также получат Туринский многопрофильный техникум с проектом «Фестиваль единства: ДОБРОТворцы: Шаг за Шагом» и Алапаевский многопрофильный техникум с проектом «Семейная лига АМТ: пять стартов к рекорду».Всего победителями третьего сезона конкурса стали 395 родительских проектов из 71 региона России, отмечают в Знании. Общая сумма премий превысит 399,4 млн рублей. Лидером по числу победителей стал Краснодарский край, где поддержку получат 43 проекта. В топ-5 также вошли Чувашия и Татарстан — по 18 проектов, Санкт-Петербург — 16 проектов и Башкортостан — 15 проектов.Больше всего победителей оказалось в направлении «Патриотическое воспитание» — 90 проектов. Еще 85 проектов связаны с духовно-нравственным воспитанием, 59 — с физическим воспитанием, 35 — с социализацией подростков группы риска, 32 — с трудовым воспитанием, 29 — с научным познанием, 27 — с гражданским воспитанием, 22 — с эстетическим воспитанием и 16 — с экологическим воспитанием.Деньги победителям должны перечислить до 30 июля. Реализовать проекты необходимо до 15 ноября 2026 года, а сдать отчетность — до 27 ноября в системе «Электронный бюджет». Мероприятие для возрастной категории 18+