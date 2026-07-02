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Мэрия Екатеринбурга издала документ о незаконности установки табличек «Последнего адреса»

12.00 Понедельник, 6 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Мэрия Екатеринбурга заявила о систематической несогласованной установке табличек «Последнего адреса». Эта информация содержится в утверждённых на днях методических рекомендациях по разработке и размещению мемориальных досок на фасадах зданий Екатеринбурга, с которыми ознакомились
.

«В нарушение Положения о порядке присвоения наименований топонимическим объектам и изменения наименований топонимических объектов муниципального образования "город Екатеринбург", утверждённого Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 27.12.2016 № 2558, в городе Екатеринбурге ведется несогласованная установка на фасадах зданий (в том числе причисленных к объектам культурного наследия) информационных табличек, увековечивающих память жертв политических репрессий и приуроченных к акции "Последний адрес"»,

— говорится в приложении к распоряжению Главархитектуры.


Далее в администрации перечислили претензии к табличкам «Последнего адреса», заявив, что художественное решение данных табличек не является оптимальным для мемориальных досок:

• размер табличек слишком мал для восприятия зрителем, вследствие чего текст на них нечитаем;

• индивидуальные таблички устанавливаются сгруппировано на фасадах различных зданий в городе, что зачастую приводит к переизбытку дополнительных элементов фасадов и нарушению архитектурного облика зданий;

• место размещения табличек не определяется в рамках паспорта фасадов, а их размещение на фасадах носит случайный характер.

По своей сути методические рекомендации не являются обязательными к исполнению, однако директор департамента архитектуры Руслан Габдрахманов распорядился руководствоваться ими.

«Отделу архитектуры и отделу городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга руководствоваться методическими рекомендациями в работе»,

— говорится в распоряжении за подписью Габдрахманова.



Иллюстрация: фрагмент распоряжения

Повлечёт ли это какие-либо последствия для уже установленных табличек «Последнего адреса», неизвестно.

«Последний адрес» позиционируется как общественный мемориальный проект по увековечиванию памяти о невинных людях, погибших в результате политических репрессий в советские годы. Первые таблички «Последнего адреса» были установлены в Екатеринбурге почти 10 лет назад — в августе 2016 года. В последние годы их установка наталкивается на противодействие некоторых граждан и проверки государственных органов — к примеру, в прошлом году прокуратура усмотрела нарушение прав жильцов в установке табличек памяти репрессированных на доме по улице Первомайской, 43.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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12:00 Мэрия Екатеринбурга издала документ о незаконности установки табличек «Последнего адреса»
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10:49 Уральское мороженое впервые отправили в Беларусь
10:05 Против эмигрировавшего в США активиста из Екатеринбурга возбудили дело по террористической статье
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09:21 Беспилотную опасность объявили в Свердловской области
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14:38 Первый после выборов а Армении российский визит Никола Пашиняна должен состояться в Екатеринбург
13:52 Министр здравоохранения опровергла информацию о закрытии лицея при филиале медколледжа в Ревде
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