Мэрия Екатеринбурга издала документ о незаконности установки табличек «Последнего адреса»

— говорится в приложении к распоряжению Главархитектуры.

«В нарушение Положения о порядке присвоения наименований топонимическим объектам и изменения наименований топонимических объектов муниципального образования "город Екатеринбург", утверждённого Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 27.12.2016 № 2558, в городе Екатеринбурге ведется несогласованная установка на фасадах зданий (в том числе причисленных к объектам культурного наследия) информационных табличек, увековечивающих память жертв политических репрессий и приуроченных к акции "Последний адрес"»,