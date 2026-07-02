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Мэрия Екатеринбурга издала документ о незаконности установки табличек «Последнего адреса»
Фото: Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга заявила о систематической несогласованной установке табличек «Последнего адреса». Эта информация содержится в утверждённых на днях методических рекомендациях по разработке и размещению мемориальных досок на фасадах зданий Екатеринбурга, с которыми ознакомились .
Далее в администрации перечислили претензии к табличкам «Последнего адреса», заявив, что художественное решение данных табличек не является оптимальным для мемориальных досок:
• размер табличек слишком мал для восприятия зрителем, вследствие чего текст на них нечитаем;
• индивидуальные таблички устанавливаются сгруппировано на фасадах различных зданий в городе, что зачастую приводит к переизбытку дополнительных элементов фасадов и нарушению архитектурного облика зданий;
• место размещения табличек не определяется в рамках паспорта фасадов, а их размещение на фасадах носит случайный характер.
По своей сути методические рекомендации не являются обязательными к исполнению, однако директор департамента архитектуры Руслан Габдрахманов распорядился руководствоваться ими.
Повлечёт ли это какие-либо последствия для уже установленных табличек «Последнего адреса», неизвестно.
«Последний адрес» позиционируется как общественный мемориальный проект по увековечиванию памяти о невинных людях, погибших в результате политических репрессий в советские годы. Первые таблички «Последнего адреса» были установлены в Екатеринбурге почти 10 лет назад — в августе 2016 года. В последние годы их установка наталкивается на противодействие некоторых граждан и проверки государственных органов — к примеру, в прошлом году прокуратура усмотрела нарушение прав жильцов в установке табличек памяти репрессированных на доме по улице Первомайской, 43. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В нарушение Положения о порядке присвоения наименований топонимическим объектам и изменения наименований топонимических объектов муниципального образования "город Екатеринбург", утверждённого Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 27.12.2016 № 2558, в городе Екатеринбурге ведется несогласованная установка на фасадах зданий (в том числе причисленных к объектам культурного наследия) информационных табличек, увековечивающих память жертв политических репрессий и приуроченных к акции "Последний адрес"»,
— говорится в приложении к распоряжению Главархитектуры.
Далее в администрации перечислили претензии к табличкам «Последнего адреса», заявив, что художественное решение данных табличек не является оптимальным для мемориальных досок:
• размер табличек слишком мал для восприятия зрителем, вследствие чего текст на них нечитаем;
• индивидуальные таблички устанавливаются сгруппировано на фасадах различных зданий в городе, что зачастую приводит к переизбытку дополнительных элементов фасадов и нарушению архитектурного облика зданий;
• место размещения табличек не определяется в рамках паспорта фасадов, а их размещение на фасадах носит случайный характер.
По своей сути методические рекомендации не являются обязательными к исполнению, однако директор департамента архитектуры Руслан Габдрахманов распорядился руководствоваться ими.
«Отделу архитектуры и отделу городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга руководствоваться методическими рекомендациями в работе»,
— говорится в распоряжении за подписью Габдрахманова.
Иллюстрация: фрагмент распоряжения
Повлечёт ли это какие-либо последствия для уже установленных табличек «Последнего адреса», неизвестно.
«Последний адрес» позиционируется как общественный мемориальный проект по увековечиванию памяти о невинных людях, погибших в результате политических репрессий в советские годы. Первые таблички «Последнего адреса» были установлены в Екатеринбурге почти 10 лет назад — в августе 2016 года. В последние годы их установка наталкивается на противодействие некоторых граждан и проверки государственных органов — к примеру, в прошлом году прокуратура усмотрела нарушение прав жильцов в установке табличек памяти репрессированных на доме по улице Первомайской, 43. Мероприятие для возрастной категории 18+
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