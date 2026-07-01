Уральское мороженое впервые отправили в Беларусь





– сказал Рафаэль Зверев. «Если в прошлом году за рубеж отправили 385 тонн, то в этом – почти 680, что на 76,6% больше»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральское мороженое впервые закупила Беларусь. Об этом Вечерним ведомостям рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.Это произошло ещё в апреле 2026 года: Республика Беларусь закупила три тонны мороженого, произведенного на Урале. Основным же потребителем уральского мороженого остаётся Казахстан – на него приходится 99% всех экспортных поставок.По словам начальника уральской таможни Рафаэля Зверева, за последние шесть месяцев экспортные поставки мороженого выросли.Он также добавил, что основные производители и поставщики экспортного мороженого – челябинские предприятия, они обеспечивают 96% всех поставок. Мероприятие для возрастной категории 18+