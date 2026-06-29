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«Екатеринбург – больше не город бесов. Времена поменялись». В городе появился новый арт-объект
Фото: Максим Ефремов /
Арт появился на набережной Рабочей молодёжи — недалеко от сквера у Драмтеатра. Его автором стал Художник Сергей Акрамов.
Это не первая работа Акрамова в виде «исчезающих» надписей с эффектом рванины.
Напомним, впервые «городом бесов» Екатеринбург назвал в мае 2019 года телеведущий Владимир Соловьёв — возмутившийся массовым протестом горожан против строительство храма в сквере у Драмтеатра. Мероприятие для возрастной категории 18+
Это не первая работа Акрамова в виде «исчезающих» надписей с эффектом рванины.
«Эффект рванины будет означать, что Екатеринбург – больше не город бесов. Времена поменялись»
— сказал Акрамов каналу StreetartEKB.
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Напомним, впервые «городом бесов» Екатеринбург назвал в мае 2019 года телеведущий Владимир Соловьёв — возмутившийся массовым протестом горожан против строительство храма в сквере у Драмтеатра. Мероприятие для возрастной категории 18+
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