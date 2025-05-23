Режиссёра Балабанова в Екатеринбурге усадят в пустой трамвай

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершился конкурс на лучший эскиз памятника культовому кинорежиссёру Алексею Балабанову. Победителем стал скульптор Мейрам Баймуханов, изобразивший Балабанова, задумчиво сидящим в пустом трамвае.Трамвай «подсмотрен» скульптором в одном из самых известных фильма Балабанова, культовом «Брате». По замыслу скульптора, его произведение будет символизировать путь, одиночество и уральскую повседневность, пронизывающую творчество режиссёра. Установят памятник возле Дворца молодёжи на проспекте Ленина — рядом с домом, где жил Балабанов, и школой, в которой он учился. Открытие скульптуры запланировано на май 2026 года.Как отмечают на официальном портале Екатеринбург.рф, конкурс вызвал повышенный интерес у профессионального сообщества. Всего было подано 58 работ от 47 участников. В финал прошли 10 авторов, в числе которых — Иннокентий Комочкин, Илья Коротченко, Михаил Лебедев, Роман Макаров и другие. В состав жюри входили скульпторы, а также друзья и коллеги Балабанова. В частности, своё мнение о том, каким должен быть памятник режиссёры, высказали сценарист и продюсер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Анастасия Полева, Евгений Горенбург, а также родственники Балабанова.Итоги конкурса подвели сегодня, 30 мая. Это произошло на заседании жюри, председательствовал в котором мэр города.Меж тем, в соцсетях екатеринбуржцы уже высказывают недоумение по поводу эскиза-победителя. В частности, отмечают депрессивность памятника (что логично и оправдано, с учётом не самого беспечного и жизнерадостного творчества режиссёра), его громоздкость и сомнительную эстетичность. Указывают также на то, что пустое пространство рядом со скульптурным изображением Балабанова будто приглашает екатеринбуржских выпивох пристроиться рядом и выпить чего-нибудь алкогольного.Напомним, идея увековечить память Балабанова возникла в августе 2024 года на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга. Фигура Балабанова, очень важный для кинематографии и культуры страны, немаловажна и для Урала. Свои первые творческие шаги он делал на Свердловской киностудии, а увлечение свердловским роком и дружба с его представителями наполнила саундтреки его фильмов произведениями уральских музыкантов.