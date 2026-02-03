Возрастное ограничение 18+
Показ американского антивоенного шедевра заканчивается в Екатеринбурге
Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня»
У екатеринбуржцев остаётся последний шанс увидеть «Апокалипсис сегодня» на большом экране и на языке оригинала. На среду, 11 февраля, запланирован финальный сеанс этого фильма в кинозале Ельцин-центра.
Съёмки военной драмы Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» продолжались много лет и проходили так тяжело, что съёмочная группа ощущала себя на настоящей войне. Исполнитель главной роли Мартин Шин даже оказался в больнице с инфарктом из-за сильнейшего напряжения. Усилия того стоили — фильм был осыпан наградами, включая две премии «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а сейчас, спустя 45 лет, постоянно входит в списки антивоенных шедевров, когда-либо снятых.
Фильм бы поставлен по мотивам романа Джозефа Конрада и (как и книга) показывает всё более глубокое погружение в пучины человеческого безумия и жестокости. По сюжету армейского капитана Уилларда отправляют в самое пекло Вьетнамской войны с миссией ликвидировать сошедшего с ума полковника Курца, укрывшегося в камбоджийских джунглях. Путь по реке Меконг превращается в сюрреалистическое путешествие в ад.
Заказать билеты на последний показ «Апокалипсис сегодня» в Ельцин-центре можно по ссылке. Но — внимание! — к просмотру фильма допускаются люди старше 18 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
Съёмки военной драмы Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» продолжались много лет и проходили так тяжело, что съёмочная группа ощущала себя на настоящей войне. Исполнитель главной роли Мартин Шин даже оказался в больнице с инфарктом из-за сильнейшего напряжения. Усилия того стоили — фильм был осыпан наградами, включая две премии «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а сейчас, спустя 45 лет, постоянно входит в списки антивоенных шедевров, когда-либо снятых.
Фильм бы поставлен по мотивам романа Джозефа Конрада и (как и книга) показывает всё более глубокое погружение в пучины человеческого безумия и жестокости. По сюжету армейского капитана Уилларда отправляют в самое пекло Вьетнамской войны с миссией ликвидировать сошедшего с ума полковника Курца, укрывшегося в камбоджийских джунглях. Путь по реке Меконг превращается в сюрреалистическое путешествие в ад.
Заказать билеты на последний показ «Апокалипсис сегодня» в Ельцин-центре можно по ссылке. Но — внимание! — к просмотру фильма допускаются люди старше 18 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Первый полнометражный сюр Дэвида Линча покажут в Екатеринбурге
03 февраля 2026
03 февраля 2026
Екатеринбург увидит неизвестный авангард в цветоформах Клюна
04 февраля 2026
04 февраля 2026