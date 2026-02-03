Свыше 150 миллионов рублей потратят на преображение Североуральска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Североуральске стартует масштабная программа по развитию социальной инфраструктуры в текущем году. Перед муниципалитетом стоит задача качественно и в сроки реализовать запланированные проекты, финансирование которых составит почти 154 миллиона рублей.О том, какие преобразования ждёт Североуральск рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, значительные средства направят на ремонт образовательных учреждений. В список войдут капитальный ремонт школы №8, который завершится к 2027 году, и ремонт школы №14 в поселке Калья. Также приведут в порядок несколько детских садов в Черемухово, Калье и в самом Североуральске.Отдельное внимание уделят спортивным объектам. Запланирован капремонт спортзала в школе №9 и обустройство спортивной зоны в школе №14. Город отремонтирует здание стадиона «Горняк» и помещения Дворца культуры «Современник». Жителям посёлков Калья и Черемухово обещано благоустройство дворовых территорий.Кроме того, в 2026 году завершится благоустройство сквера «Танцевальный» и будут отремонтированы некоторые из автомобильных дорог. В планах также строительство очистных сооружений и сетей водоснабжения в микрорайоне Южном. Для этих объектов сейчас активно разрабатывается проектно-сметная документация. Мероприятие для возрастной категории 18+