Возрастное ограничение 18+
Свыше 150 миллионов рублей потратят на преображение Североуральска
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Североуральске стартует масштабная программа по развитию социальной инфраструктуры в текущем году. Перед муниципалитетом стоит задача качественно и в сроки реализовать запланированные проекты, финансирование которых составит почти 154 миллиона рублей.
О том, какие преобразования ждёт Североуральск рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, значительные средства направят на ремонт образовательных учреждений. В список войдут капитальный ремонт школы №8, который завершится к 2027 году, и ремонт школы №14 в поселке Калья. Также приведут в порядок несколько детских садов в Черемухово, Калье и в самом Североуральске.
Отдельное внимание уделят спортивным объектам. Запланирован капремонт спортзала в школе №9 и обустройство спортивной зоны в школе №14. Город отремонтирует здание стадиона «Горняк» и помещения Дворца культуры «Современник». Жителям посёлков Калья и Черемухово обещано благоустройство дворовых территорий.
Кроме того, в 2026 году завершится благоустройство сквера «Танцевальный» и будут отремонтированы некоторые из автомобильных дорог. В планах также строительство очистных сооружений и сетей водоснабжения в микрорайоне Южном. Для этих объектов сейчас активно разрабатывается проектно-сметная документация. Мероприятие для возрастной категории 18+
О том, какие преобразования ждёт Североуральск рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, значительные средства направят на ремонт образовательных учреждений. В список войдут капитальный ремонт школы №8, который завершится к 2027 году, и ремонт школы №14 в поселке Калья. Также приведут в порядок несколько детских садов в Черемухово, Калье и в самом Североуральске.
Отдельное внимание уделят спортивным объектам. Запланирован капремонт спортзала в школе №9 и обустройство спортивной зоны в школе №14. Город отремонтирует здание стадиона «Горняк» и помещения Дворца культуры «Современник». Жителям посёлков Калья и Черемухово обещано благоустройство дворовых территорий.
Кроме того, в 2026 году завершится благоустройство сквера «Танцевальный» и будут отремонтированы некоторые из автомобильных дорог. В планах также строительство очистных сооружений и сетей водоснабжения в микрорайоне Южном. Для этих объектов сейчас активно разрабатывается проектно-сметная документация. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Паслер сообщил о планах на Красноуральск в 2026 году
09 февраля 2026
09 февраля 2026
В 2026 году в Свердловской области обновят 900 домов
05 февраля 2026
05 февраля 2026
В 181-й екатеринбургской школе скончался ученик девятого класса
09 февраля 2026
09 февраля 2026