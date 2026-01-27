Штраф в 66 миллион рублей за ошибку в декларации стал самым крупным за историю уральской таможни

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В 2025 году по иску Уральской таможни суд назначил штраф в размере 131 миллиона рублей из-за неверно указанного года в декларации на лом чёрных металлов. И даже со скидкой по закону о «пятидесятипроцентном дисконте» он стал самым крупным за всю историю электронной таможни.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, из-за того, что в декларации был указан неверный код, пошлина была меньше положенной на 262 миллиона рублей. По этому факту в сентябре 2025 года нарушителю был назначен штраф в 131 миллиона рублей, но поскольку он был оплачен в течение 20 дней после назначения, сумма штрафа составила 66 миллионов рублей.По словам начальника Уральской электронной таможни Никиты Бородина, это самый большой штраф за всю историю электронной таможни и самый значительный по Уральскому таможенному управлению за 2025 год. Мероприятие для возрастной категории 18+