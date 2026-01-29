Более 8 миллиардов рублей потратят на модернизацию свердловских библиотек и театров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил финансирование на развитие культуры региона. На заседании правительства было решено направить 8,3 миллиарда рублей на реализацию государственной программы в 2026 году, а также продлить её действие на последующие три года.В числе ключевых объектов, которые ждёт преображение, — знаковые учреждения Екатеринбурга. Так, будет проведено обновление Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Также планируется модернизация основной сцены легендарного театра — Свердловской государственной музыкальной комедии.Программа носит региональный характер и затронет многие территории. Запланировано переоснащение пяти муниципальных библиотек в Сысерти, Екатеринбурге, Верхней Салде, Красноуральске и посёлке под названием Валериановск. Капитальный ремонт ждёт Нижнетагильскую филармонию, а дома культуры в Артемовском, Североуральске и других городах будут обновлены.Помимо этого, средства будут направлены на модернизацию музеев и открытие новых детских культурных центров. Мероприятие для возрастной категории 18+