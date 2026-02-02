Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 6 по 7 февраля пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция, главной темой которой станет «Российский опыт индустриализации в исторической перспективе».
Как сообщается на официальном городском портале, конференция приурочена к 100-летию индустриализации, курс на которую был взят в 1926 году.
Ожидается, что в конференции примут участие более 150 ведущих специалистов из 30 городов России. В их числе корреспонденты РАН, доктора наук, историки, экономисты, промышленники и работники музеев.
Открытие конференции состоится 6 февраля в Доме Севастьянова. Затем пройдёт Пленарное заседание, на котором обсудят исторический опыт и дальнейшее развитие промышленности в стране. Также в этот день на площадках Уральского федерального университета, Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ и Музея истории Екатеринбурга запланированы десять практических сессий. На следующий день, 7 февраля, состоится заседание Научного совета РАН по экономической истории. Мероприятие для возрастной категории 18+
