В Екатеринбурге раскроют секреты купеческих усадеб у Царского моста
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На этой неделе в Екатеринбурге стартует цикл лекций об архитектурном наследии исторического района Царского моста. Первая встреча состоится в ближайшее воскресенье, 7 февраля, в Центральной городской библиотеке имени А. Герцена. Её проведёт эксперт Андрей Романов, преподаватель Уральского архитектурно-художественного университета.
Тема лекции — влияние классицизма на облик купеческих усадеб указанного района. Слушатели узнают, почему именно этот стиль заложил основу для дальнейшего архитектурного развития города. Эксперт научит «читать» фасады и планы старинных зданий, а также расскажет о профессиональных методах анализа исторической застройки.
Мероприятие даст старт ежемесячному лекторию «Архитектурные истории в районе Царского моста». Цикл организован Свердловским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Встречи будут проходить по субботам, вход на них свободный для всех желающих. Для участия необходима предварительная регистрация на онлайн-платформе. Мероприятие для возрастной категории 18+
