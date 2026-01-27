Возрастное ограничение 18+

Мастер-класс от чемпионки мира ждет екатеринбуржцев в субботу

21.05 Четверг, 5 февраля 2026
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Прекрасная возможность улучшить навыки катания представится жителям города в ближайшую субботу. На катке «Северное сияние» Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского пройдёт открытая тренировка по фигурному катанию.

Мероприятие для всех любителей активного отдыха от 6 лет и старше начнётся в полдень 7 февраля. Тренером для собравшихся станет мастер спорта Екатерина Коваль. Она — чемпионка мира среди юниоров и серебряный призёр взрослого чемпионата мира. Под её руководством участники отработают ключевые элементы катания.

Программа тренировки сосредоточена на развитии важных навыков: чувства баланса, изучения базовых шагов и освоения техники безопасного торможения. Участие в профессиональном мастер-классе совершенно бесплатно. Для посещения необходима только предварительная регистрация. Но для выхода на лёд понадобится стандартный билет на каток. Коньки можно принести свои или воспользоваться услугами проката.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
