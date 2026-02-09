Возрастное ограничение 18+
Мама скончавшегося ученика 181-й екатеринбургской школы рассказала о болезни сына
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мама юноши, который учился в девятом классе екатеринбургской школы № 181, рассказала о болезни сына и поделилась своей версией причин его смерти.
По словам женщины, у её сына был врождённый порок сердца. Она рассказала E1.ru, что подростку был установлен протез митрального клапана, уточнив, что это не кардиостимулятор.
Она также добавила, что её сын был освобождён от физкультуры. С её слов, в день смерти и до этого на самочувствие он не жаловался.
«Он с рождения на инвалидности. У него, скорее всего, сбился ритм сердца или сломался этот протез, который стоял в сердце. Но точно нельзя сказать. Смерть была моментальная»,
– сказала мама.
