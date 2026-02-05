Возрастное ограничение 18+
Интерес к обучению арабскому языку в Екатеринбурге вырос на 78%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вырос спрос на изучение иностранных языков. Аналитики связывают это со стремлением повысить свою востребованность на рынке труда и подготовиться к путешествиям в другие страны.
Так, по данным команды «Авито Услуг», в декабре 2025 года по сравнению с ноябрём того же года спрос на уроки немецкого вырос в 2,2 раза. Исследователи считают, что такой интерес к немецкому вызван преимущественно желанием повысить свою конкурентоспособность.
Стабильно растёт интерес и к другим европейским языкам, но уже менее заметно. Так, например, спрос на обучение французскому увеличился на 29%. Как правило, его изучают ради культурных поездок.
Отдельно аналитики отметили, что в уральской столице на 78% вырос спрос на изучение арабского языка. Такое явление связывают с ростом туристической активности и интересом к новым направлениям. Мероприятие для возрастной категории 18+
Так, по данным команды «Авито Услуг», в декабре 2025 года по сравнению с ноябрём того же года спрос на уроки немецкого вырос в 2,2 раза. Исследователи считают, что такой интерес к немецкому вызван преимущественно желанием повысить свою конкурентоспособность.
Стабильно растёт интерес и к другим европейским языкам, но уже менее заметно. Так, например, спрос на обучение французскому увеличился на 29%. Как правило, его изучают ради культурных поездок.
Отдельно аналитики отметили, что в уральской столице на 78% вырос спрос на изучение арабского языка. Такое явление связывают с ростом туристической активности и интересом к новым направлениям. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В ЗОЖ-гаджеты вкладываются 9 из 10 жителей Екатеринбурга
04 февраля 2026
04 февраля 2026
Каждый третий ключ от новой квартиры в Екатеринбурге «опоздал»
04 февраля 2026
04 февраля 2026