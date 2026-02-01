Возрастное ограничение 18+
Наркозакладчиков начали замечать в элитных ЖК Екатеринбурга
Кадр из видео: Дмитрий Чукреев
Наркозакладчики стали появляться в элитных жилых комплексах Екатеринбурга, сообщает член общественной палаты Дмитрий Чукреев.
В своём телеграм-канале общественник опубликовал видео из подъезда, на котором неизвестный сначала что-то достаёт из своей сумки и, предположительно, прячет это возле одной из квартир, а затем со стороны фотографирует место, где оставил подозрительный предмет. Позже за ним приходит другой человек.
Кадр из видео: Дмитрий Чукреев
«Судя по видео, всё происходит в считанные минуты. Сделал закладку, сфотографировал, отправил куратору координаты, а тот покупателю. Несколько минут, и товар уже забрал "покупашка"»,
– пишет Чукреев.
Кадр из видео: Дмитрий ЧукреевМероприятие для возрастной категории 18+
