Уведомлениями о звонках мошенников родным стали доступны в Свердловской области





– сказал Андрей Елизаров. «А дети и подростки, как правило, не обладают достаточным опытом и критическим мышлением, чтобы противостоять действиям мошенников. Мы постоянно работаем над цифровыми продуктами, позволяющими решить проблему с финансовыми махинациями сразу для всех членов семьи, тем самым превентивно оградить близких от беспокойства и денежных потерь»,

Цифровая экосистема МТС запустила в Свердловской области функцию «Безопасный звонок», которая уведомляет владельца семейной подписки о любых подозрительных звонках родным.По данным сервиса «Защитник», в 2025 году эта функция в два раза чаще срабатывала у детей и пожилых. Такую статистику объясняют целенаправленным воздействием на наиболее уязвимые категории. Как правило, мошенники звонят пожилым людям в будние дни около 11.00, когда они остаются дома одни, а детям и подросткам – около 14.00, то есть после школьных занятий.Директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров отмечает, ссылаясь на официальную статистику, что в регионе чаще всего попадают «под прицел» мошенников люди старше пятидесяти лет.