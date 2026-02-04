Возрастное ограничение 18+
Суд разрешил жителю Нижнего Тагила оставить кошек и собак вопреки жалобам соседей
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Суд разрешил жителю Нижнего Тагила оставить своих питомцев, несмотря на недовольство соседей. У мужчины проживает 12 кошек и 8 собак. Это не нравилось другим жильцам, и они обратились в прокуратуру.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, соседи жаловались на постоянный лай и неприятный запах в подъезде, и прокурор, действуя в их интересах, обратился в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила с просьбой возложить на хозяина животных обязанность освободить квартиру от большей части кошек и собак, предлагая принудительно расселить их по разным приютам.
Поскольку в настоящий момент в Свердловской области не определена норма о максимальном количестве питомцев, прокурор сослался на положение модельного закона «Об обращении с животными» Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Согласно ему, в квартире допускается содержание не более трёх животных, но собак при этом должно быть не больше двух.
В суде хозяин животных пояснил, что все его питомцы – это дворняги, волею судеб оказавшиеся на улице. Приютов, которые готовы принять его питомцев, нет. Также он сообщил, что согласен отдать часть животных хорошим людям, уточнив, что пока таких не нашёл.
В итоге суд стал проверять доводы истца, и установил, что ответчик обеспечивает надлежащий уход за всеми животными и при необходимости оказывает им своевременную ветеринарную помощь.
Также представители Роспотребнадзора и ветеринарной службы, проверявшие дом, согласились, что неприятный запах в подъезде присутствует, но в самой квартире грубых нарушений санитарных правил нет.
Доказательств, что животные систематически нарушают тишину в ночное время, на суде предоставлено не было.
В итоге суд пришёл к выводу, что само по себе значительное количество проживающих в квартире животных не свидетельствует о нарушении санитарных норм и оставил исковые требования без удовлетворения. Прокурор обжаловал решение в Свердловском областном суде, но и областной суд встал на сторону хозяина животных, разрешив ему оставить всех питомцев. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, соседи жаловались на постоянный лай и неприятный запах в подъезде, и прокурор, действуя в их интересах, обратился в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила с просьбой возложить на хозяина животных обязанность освободить квартиру от большей части кошек и собак, предлагая принудительно расселить их по разным приютам.
Поскольку в настоящий момент в Свердловской области не определена норма о максимальном количестве питомцев, прокурор сослался на положение модельного закона «Об обращении с животными» Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Согласно ему, в квартире допускается содержание не более трёх животных, но собак при этом должно быть не больше двух.
В суде хозяин животных пояснил, что все его питомцы – это дворняги, волею судеб оказавшиеся на улице. Приютов, которые готовы принять его питомцев, нет. Также он сообщил, что согласен отдать часть животных хорошим людям, уточнив, что пока таких не нашёл.
В итоге суд стал проверять доводы истца, и установил, что ответчик обеспечивает надлежащий уход за всеми животными и при необходимости оказывает им своевременную ветеринарную помощь.
«Собаки выгуливаются на поводках, у кошек имеются лотки для туалета в кухне, у всех есть свои миски для еды. Для кормления животных ответчик варит еду и использует сухие корма. Кошки и собаки стерилизованы, вакцинированы от бешенства. Животные упитанные, ухоженные, выглядят здоровыми, жизнерадостными, признаков жестокого обращения не обнаружено»,
– выяснил суд.
Также представители Роспотребнадзора и ветеринарной службы, проверявшие дом, согласились, что неприятный запах в подъезде присутствует, но в самой квартире грубых нарушений санитарных правил нет.
Доказательств, что животные систематически нарушают тишину в ночное время, на суде предоставлено не было.
В итоге суд пришёл к выводу, что само по себе значительное количество проживающих в квартире животных не свидетельствует о нарушении санитарных норм и оставил исковые требования без удовлетворения. Прокурор обжаловал решение в Свердловском областном суде, но и областной суд встал на сторону хозяина животных, разрешив ему оставить всех питомцев. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Мэрию Нижнего Тагила оштрафовали за отсутствие дорожных знаков
04 февраля 2026
04 февраля 2026
Задержанным по подозрению в подготовке теракта на свердловской железной дороге продлили арест
07 февраля 2026
07 февраля 2026