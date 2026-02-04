Суд разрешил жителю Нижнего Тагила оставить кошек и собак вопреки жалобам соседей

– выяснил суд.

«Собаки выгуливаются на поводках, у кошек имеются лотки для туалета в кухне, у всех есть свои миски для еды. Для кормления животных ответчик варит еду и использует сухие корма. Кошки и собаки стерилизованы, вакцинированы от бешенства. Животные упитанные, ухоженные, выглядят здоровыми, жизнерадостными, признаков жестокого обращения не обнаружено»,