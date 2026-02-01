Возрастное ограничение 18+

На главном екатеринбургском проспекте временно ограничат движение

21.01 Понедельник, 9 февраля 2026
Фото: Вечерние Ведомости
На следующей неделе, в пятницу, 20 февраля, планируют временно ограничить движение по центральной улице Екатеринбурга. Причина – торжественная церемония.

Движение транспорта ограничат на проспекте Ленина. Это связано с проведением торжественного возложения венков к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову возле здания штаба Центрального военного округа.

Как поясняет официальный портал Екатеринбург.рф, ограничение коснётся нечетной стороны проспекта на участке от улицы Мичурина до улицы Луначарского. Перекрытие будет действовать с 09.45 до 10.45. В этот период движение общественного транспорта организуют по временной схеме. Автобусы, следующие по проспекту Ленина в сторону площади 1905 года, будут направлены по объездному маршруту, который пройдёт по улице Восточной, улице Малышева и улице Луначарского с последующим возвратом на проспект Ленина.

Сотрудники ГИБДД обеспечат охрану общественного порядка и безопасность движения на данном участке. Они окажут содействие в оперативной организации временного прекращения движения транспорта.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
