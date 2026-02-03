Возрастное ограничение 18+
Пять тысяч новогодних ёлок забрала «Спецавтобаза» на переработку
Фото: Спецавтобаза / sab-ekb.ru
В Свердловской области завершилась масштабная экологическая акция по сбору новогодних деревьев. Специальная техника регионального оператора работала с 20 января по 5 февраля в Екатеринбурге и других населённых пунктах. За этот период было собрано около пяти тысяч хвойных деревьев, отправленных на правильную утилизацию.
Представители АО «Спецавтобаза» отмечают рост экологической сознательности жителей. Основная часть елей была подготовлена горожанами к вывозу корректно. Деревья размещались без украшений в специальных отсеках для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках.
Однако некоторые граждане нарушали правила, выбрасывая ели целиком в обычные контейнеры для мусора. Подобные действия могут привести к поломке погрузочной техники и самих контейнеров.
Всё собранные деревья были переработаны с помощью дробильных установок на полигонах в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Полученная щепа теперь будет использоваться для технологических нужд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Представители АО «Спецавтобаза» отмечают рост экологической сознательности жителей. Основная часть елей была подготовлена горожанами к вывозу корректно. Деревья размещались без украшений в специальных отсеках для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках.
Однако некоторые граждане нарушали правила, выбрасывая ели целиком в обычные контейнеры для мусора. Подобные действия могут привести к поломке погрузочной техники и самих контейнеров.
Всё собранные деревья были переработаны с помощью дробильных установок на полигонах в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Полученная щепа теперь будет использоваться для технологических нужд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд постановил отремонтировать дорогу к полигону в Камышлове
03 февраля 2026
03 февраля 2026
Против экс-главы Балтымской сельской администрации возбудили уголовное дело из-за рубки деревьев
05 февраля 2026
05 февраля 2026
В крупную вебкам-студию нагрянули силовики в Екатеринбурге
01 февраля 2026
01 февраля 2026