Пять тысяч новогодних ёлок забрала «Спецавтобаза» на переработку

20.14 Понедельник, 9 февраля 2026
Фото: Спецавтобаза / sab-ekb.ru
В Свердловской области завершилась масштабная экологическая акция по сбору новогодних деревьев. Специальная техника регионального оператора работала с 20 января по 5 февраля в Екатеринбурге и других населённых пунктах. За этот период было собрано около пяти тысяч хвойных деревьев, отправленных на правильную утилизацию.

Представители АО «Спецавтобаза» отмечают рост экологической сознательности жителей. Основная часть елей была подготовлена горожанами к вывозу корректно. Деревья размещались без украшений в специальных отсеках для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках.

Однако некоторые граждане нарушали правила, выбрасывая ели целиком в обычные контейнеры для мусора. Подобные действия могут привести к поломке погрузочной техники и самих контейнеров.

Всё собранные деревья были переработаны с помощью дробильных установок на полигонах в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Полученная щепа теперь будет использоваться для технологических нужд.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
