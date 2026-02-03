Пять тысяч новогодних ёлок забрала «Спецавтобаза» на переработку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области завершилась масштабная экологическая акция по сбору новогодних деревьев. Специальная техника регионального оператора работала с 20 января по 5 февраля в Екатеринбурге и других населённых пунктах. За этот период было собрано около пяти тысяч хвойных деревьев, отправленных на правильную утилизацию.Представители АО «Спецавтобаза» отмечают рост экологической сознательности жителей. Основная часть елей была подготовлена горожанами к вывозу корректно. Деревья размещались без украшений в специальных отсеках для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках.Однако некоторые граждане нарушали правила, выбрасывая ели целиком в обычные контейнеры для мусора. Подобные действия могут привести к поломке погрузочной техники и самих контейнеров.Всё собранные деревья были переработаны с помощью дробильных установок на полигонах в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Полученная щепа теперь будет использоваться для технологических нужд. Мероприятие для возрастной категории 18+