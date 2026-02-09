Возрастное ограничение 18+
Киоск на улице Опалихинской накрыли в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В екатеринбургском микрорайоне Заречный накрыли ларёк на остановке на улице Опалихинской, в котором незаконно продавали алкоголь и вейпы.
По словам члена общественной палаты Дмитрия Чукреева, на киоск давно жаловались жители микрорайона из-за того, что там можно было в любое время суток приобрести алкогольные напитки. В итоге полицейские решили проверить эту точку, и, со слов общественника, нашли там спиртное сомнительного происхождения и электронные сигареты без маркировки. Весь незаконный товар изъяли.
Сообщается, что в ларьке работали иностранцы – мужчина и женщина. Оба плохо говорили по-русски.
Также Дмитрий Чукреев добавил, что этот киоск должны скоро снести.
«В ближайшие пару месяц павильон снесут. У его владельца закончился договор на размещение, и он исключен из схемы НТО. Сейчас идут судебные разбирательства, которые уже подходят к концу»,
– отметил общественник.
