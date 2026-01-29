В ЗОЖ-гаджеты вкладываются 9 из 10 жителей Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Аналитики сервиса Avito выяснили, что тема здоровых привычек волнует подавляющее большинство жителей Екатеринбурга. Согласно опросу, 9 из 10 респондентов активно интересуются улучшением здоровья и повышением продуктивности. Каждый четвёртый уже использует для этого специальные устройства.Интерес к здоровому образу жизни растёт: 69% горожан отмечают, что за последние годы стали больше следить за здоровьем. При этом 27% опрошенных не только ведут здоровый образ жизни, но и применяют для контроля специальные гаджеты. Эта группа наиболее распространена среди молодёжи 18-24 лет.На рынке доминируют фитнес-браслеты (34%), умные часы (30%) и умные весы (26%). Поколение Z активно использует приложения для подсчёта калорий и трекеры сна. Старшее поколение предпочитает медицинские приборы, такие как тонометры и глюкометры.Основные показатели, которые отслеживают пользователи, — это пульс (65%), уровень активности (58%) и артериальное давление (58%). Молодёжь также уделяет внимание качеству сна, составу тела и уровню стресса. Средние годовые траты на такие технологии, согласно исследованиям Авито, составляют около 10 000 рублей. При этом 10% респондентов инвестируют в здоровье более 30 000 рублей ежегодно. Покупки чаще всего совершаются на онлайн-платформах и в специализированных магазинах. Мероприятие для возрастной категории 18+