Фильм екатеринбургского режиссёра получил 14 номинаций премии «Ника»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Фильм «Бесконечный апрель» директора и главного режиссёра Центра современной драматургии Антона Бутакова представлен сразу в 14 номинациях российской кинематографической премии «Ника» за 2025 год. Информация опубликована на сайте премии.Лента участвует в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссёрская работа» (Антон Бутаков), «Лучшая работа режиссёра монтажа» (Дарья Исмагулова) и «Лучшая сценарная работа» (Алексей Федорченко, Антон Бутаков). Также фильм отмечен в номинациях за операторскую работу (Артём Анисимов), музыку (Виталий Корбисашвили) и звукорежиссуру (Тимофей Шестаков).Команда художников и дизайнеров костюмов также представлена в числе претендентов: Алексей Потапов, Камилла Иркабаева, Георгий Воронков, Лариса Механошина и Полина Баранова. В актёрских категориях фильм номинирован на «Лучшую мужскую роль» (Сергей Колесов), «Лучшую мужскую роль второго плана» (Леонид Чистов), «Лучшую женскую роль» (Ольга Сутулова) и «Лучшую женскую роль второго плана» (Юлия Костина).Помимо этого, Антон Бутаков претендует на премию в номинации «Открытие года». Мероприятие для возрастной категории 18+