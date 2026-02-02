Возрастное ограничение 18+
Владелица павильона «Цветы от Аллы» в Екатеринбурге обратилась к главе СК с просьбой сохранить точку
Фото: Максим Ефремов
Алла Тяжельникова, основательница цветочного павильона «Цветы от Аллы» в центре Екатеринбурга, записала видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой не допустить сноса её точки. Видео опубликовало издание Е1.
Тяжельникова рассказала, что вместе с мужем открыла первую в городе точку по продаже импортных цветов в 1993 году, а в 1996 году провела реконструкцию здания с разрешения мэрии. В обмен на реконструкцию предприниматели установили общественный туалет для горожан.
По словам Тяжельниковой, при попытке перевести здание в частную собственность выяснилось, что оригиналы документов утрачены. У неё осталась только копия. В городском архиве сохранилась лишь запись о выдаче разрешения на реконструкцию, а самого разрешения и акта приёмки не оказалось. В архиве сообщили, что после реорганизации в 2004 году документы до сих пор не упорядочены.
В конце видеообращения, сделанного в окружении детей, владелица подчеркнула, что их бизнес помогает «детям улицы».
Владельцы уже пытались оспорить постановление мэрии о сносе через суды и направляли обращения к губернатору и общественным деятелям, однако решения пока не достигли. Мэрия Екатеринбурга планирует принудительно снести павильон после того, как компания отказалась демонтировать его добровольно. Мероприятие для возрастной категории 18+
Тяжельникова рассказала, что вместе с мужем открыла первую в городе точку по продаже импортных цветов в 1993 году, а в 1996 году провела реконструкцию здания с разрешения мэрии. В обмен на реконструкцию предприниматели установили общественный туалет для горожан.
По словам Тяжельниковой, при попытке перевести здание в частную собственность выяснилось, что оригиналы документов утрачены. У неё осталась только копия. В городском архиве сохранилась лишь запись о выдаче разрешения на реконструкцию, а самого разрешения и акта приёмки не оказалось. В архиве сообщили, что после реорганизации в 2004 году документы до сих пор не упорядочены.
В конце видеообращения, сделанного в окружении детей, владелица подчеркнула, что их бизнес помогает «детям улицы».
Владельцы уже пытались оспорить постановление мэрии о сносе через суды и направляли обращения к губернатору и общественным деятелям, однако решения пока не достигли. Мэрия Екатеринбурга планирует принудительно снести павильон после того, как компания отказалась демонтировать его добровольно. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Почти восемь миллионов рублей отдала екатеринбурженка психологу, монаху и юристу ради ментального здоровья
05 февраля 2026
05 февраля 2026
Екатеринбуржца подозревают в продаже арендованной техники
07 февраля 2026
07 февраля 2026