Министерство образования отчиталось о подключении всех колледжей Свердловской области к мессенджеру Max





— сообщила министр образования Свердловской области

Светлана Тренихина

Национальный мессенджер MAX — единое пространство для общения педагогов, обучающихся и их родителей. Его использование в системе образования критически важно для создания безопасной среды общения. Программа обеспечивает защиту персональных данных, оперативную коммуникацию, звонки, заменяя незащищённые иностранные мессенджеры,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Все 88 техникумов и колледжей, подведомственных министерству образования Свердловской области, создали официальные каналы в мессенджере Max. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.Одним из первых учреждений, подключивших Max, стал Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, сообщили в министерстве. Мероприятие для возрастной категории 18+