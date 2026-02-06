Возрастное ограничение 18+
Министерство образования отчиталось о подключении всех колледжей Свердловской области к мессенджеру Max
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Все 88 техникумов и колледжей, подведомственных министерству образования Свердловской области, создали официальные каналы в мессенджере Max. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.
Одним из первых учреждений, подключивших Max, стал Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, сообщили в министерстве. Мероприятие для возрастной категории 18+
Национальный мессенджер MAX — единое пространство для общения педагогов, обучающихся и их родителей. Его использование в системе образования критически важно для создания безопасной среды общения. Программа обеспечивает защиту персональных данных, оперативную коммуникацию, звонки, заменяя незащищённые иностранные мессенджеры,
— сообщила министр образования Свердловской области
Светлана Тренихина
