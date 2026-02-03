В Красноуральске построили трёхкилометровую лыжероллерную трассу

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Красноуральске открыли первую лыжероллерную трассу в городе. Сообщается, что ее строительство заняло около двух лет, его профинансировал «Святогор».Строительство началось осенью 2023 года. Трасса стала продолжением парка «Третья горка», который благоустроили несколькими годами ранее.«Новая лыжероллерная трасса в Красноуральске — не просто еще один спортивный объект, – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, – это благоустроенная, современная, комфортная территория для круглогодичной подготовки. Это возможность совершенствовать мастерство в межсезонье. И, конечно, это еще один шаг к воспитанию новых чемпионов и популяризации лыжного спорта в Свердловской области, где сильны спортивные традиции».Длина трассы составляет три километра. Её можно использовать круглый год, в том числе для соревнований на дистанциях от 0,5 до 3 километров. Для прогулок и скандинавской ходьбы вдоль части маршрута сделали тротуары. Одновременно здесь смогут тренироваться до 70 человек.Маршрут проложен по лесному массиву с подъёмами и спусками. На трассе установили освещение, сделали систему водоотведения. В течение года здесь планируют установить электронную систему фиксации результатов, видеонаблюдение и экран для трансляций соревнований.Рядом с трассой построили модульную лыжную базу. В ней появятся раздевалки, душевые, спортивный зал и помещения для хранения инвентаря. Возле базы оборудовали парковку.Трасса рассчитана на проведение соревнований регионального уровня по лыжероллерным и лыжным гонкам. Мероприятие для возрастной категории 18+